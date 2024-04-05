Российские военные за неделю уничтожили три штурмовика и три истребителя ВСУ

Российские военные за неделю уничтожили три штурмовика ВСУ на аэродроме и три истребителя в воздухе

Tекст: Алексей Дегтярев

С 31 марта по 5 апреля ракетные войска, артиллерия, беспилотники ВС России уничтожили три штурмовика Су-25 украинских воздушных сил на аэродроме базирования и пять пусковых установок ЗРК С-300, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Авиация и средства ПВО уничтожили два истребителя Су-27 и один МиГ-29, пять управляемых авиабомб Hammer и JDAM, 91 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган». Также уничтожено 1119 дронов.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику подразделений горно-штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны у Высшетарасовки (Днепропетровская область), Работино, Нестерянки, Новоселовки, Пятихаток (Запорожская область), Ивановки и Новотягинки (Херсонская область). На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла свыше 240 человек, 14 орудий полевой артиллерии, включая американскую САУ М109 Paladin и две американских артиллерийских системы М777.

За семь дней в плен сдались семеро украинских военных.

С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 18 892 дронов, 495 ЗРК, 15 тыс. 691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 машины РСЗО, 8674 орудия полевой артиллерии и минометов.