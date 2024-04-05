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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    8 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    23 комментария
    5 апреля 2024, 01:27 • Новости дня

    Бастрыкин взял на личный контроль расследование нападения на Чибиса

    Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на губернатора Мурманской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, совершенное в пятницу вечером в городе Апатиты после встречи с жителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    «Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», – приводит РИА «Новости» сообщение Следкома.

    Отмечается, что напавший на губернатора житель Апатит ранен при задержании – ему в ногу выстрелил сотрудник Росгвардии.

    Сейчас и губернатор, и напавший на него мужчина находятся в больнице.

    При этом Чибис переведен в реанимацию в тяжелом состоянии. Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатору повезло, что не задета аорта.

    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    4 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, заявила, что всякий раз, когда появляется новость об атаке украинским беспилотником на российские города, в глубине души она испытывает радость.

    «Это ужасно, но я радуюсь», – приводит ее слова канал «360».

    Ранее Лазарева в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.

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    4 апреля 2024, 18:06 • Новости дня
    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине

    Сикорский: НАТО приняло решение о создании миссии на Украине

    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны – члены Североатлантического альянса приняли решение по вопросу создания миссии на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    По словам Сикорского, это не означает, что НАТО вступит в конфликт напрямую, передает РИА «Новости».

    Миссия позволит задействовать «координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», пояснил он. В частности, это даст возможность большему числу украинских военных проходить обучение в Польше, сказал министр.

    Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.

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    4 апреля 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Коллективный Запад придумал новый тренд – игру в слова, в связи с чем придется использовать натовский «словарь абсурда», чтобы перевести на нормальный язык итоги саммита в Брюсселе 21 марта, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».

    Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.

    По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.

    «Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.

    Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.

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    4 апреля 2024, 16:50 • Новости дня
    Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией

    Экс-президент Франции Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией

    Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Парижу после заявлений Министерства обороны России нужно прекратить контакты с Москвой, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире France Inter.

    Он отметил, что Россия даже допускает, что Париж мог поддерживать теракты в Москве. «Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Минобороны России заявили, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

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    4 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    Экс-глава отдела полиции Коммунарки задержан в Москве

    Экс-глава отдела полиции Коммунарки Андрей Тургенев задержан в Москве

    Экс-глава отдела полиции Коммунарки задержан в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве задержан бывший глава ОВД «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев.

    По информации близкого к МВД источника, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, передает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Как прокомментировали газете ВЗГЛЯД в ГУ МВД России по Москве, в настоящее время начальник МО МВД России «Коммунарский» уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей.

    Уточняется, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

    Летом 2023 года московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России.

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    4 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Tagesschau: Немецкие компании помогают восстанавливать Мариуполь

    Tекст: Ольга Никитина

    Немецкое издание Tagesschau (медиагруппа ARD) опубликовало материал, в котором пишет, что продукция компаний Knauf и WKB Systems использовалась для восстановления Мариуполя в ДНР.

    В качестве доказательства издание приводит фотографии и видео, на которых видны мешки со строительными смесями Knauf и бетонные блоки с логотипом WKB Systems на стройплощадках города, передает РИА «Новости».

    Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя, заявив, что Knauf «цементирует российскую власть» на этой территории.

    В Мариуполе уже построен новый жилой комплекс из десяти многоквартирных домов общей площадью 65,1 тыс. квадратных метров.

    В ноябре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России. Однако в марте Украина закрыла этот список под давлением западных партнеров.

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    4 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ФСБ провела задержания в трех российских городах подозреваемых в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны россиянин и два иностранца, все выходцы из Средней Азии, указало ведомство, передает ТАСС.

    Их подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».

    Двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

    До этого один из задержанных в Дагестане признал, что снабжал оружием напавших на «Крокус».

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    4 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть

    Грушко: Базы НАТО в случае их появления на Украине будут законной целью для ВС России

    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    В интервью RT дипломат подчеркнул, что подобные объекты будут уничтожены, как это произошло с Яворовским полигоном. Он напомнил, что на территории Украины НАТО уже тренировало войска, что является «абсолютно законной целью» для России.

    «Гореть будут эти базы», – пообещал Грушко.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.

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    4 апреля 2024, 11:53 • Новости дня
    В Первоуральске разгорелся скандал из-за группового секса подростков с 11-летней школьницей

    Tекст: Ольга Никитина

    В скандале из-за видео с групповым сексом оказалась замешана 11-летняя школьница из Первоуральска Свердловской области, которая, по утверждению местных СМИ, якобы сама писала мальчикам и предлагала им интимную близость.

    В телефоне пятиклассницы обнаружили десятки переписок с ее возможными половыми партнерами, сообщает портал E1.

    Напомним, в марте стало известно о возбуждении уголовного дела из-за снятого на видео группового секса с 11-летней девочкой. Школьникам в Первоуральске, причастным к этому, грозит колония по статье об изнасиловании, пишет «Лента.ру».

    По информации СМИ, девочка сама приглашала мальчиков к себе и инициировала секс, чтобы поздравить их с Днем защитника Отечества.

    Источник издания E1 утверждает, что у пятиклассницы был партнер, с которым она занималась сексом «уже 15 раз». При этом возраст мальчика не уточняется. Источник утверждает, что секс происходил по согласию со стороны девочки. Иногда половой акт происходил в подъезде, несмотря на то, что мама запретила ей выходить гулять, говорится в публикации.

    Житель Первоуральска рассказал изданию, что девочка «сама писала всем мальчикам и предлагала переспать». Причем, как утверждает источник, девочка писала «не намеками, а напрямую предлагала». При этом переписка, по его словам, не сохранилась. «Этой девочке надо лечить голову», – сказал житель Первоуральска.

    Утверждается также, что в телефоне у пятиклассницы нашли переписку еще со множеством мальчиков, из которой следует, что они были половыми партнерами 11-летней девочки. Источник Е1 не исключил, что и в отношении этих молодых людей будет заведено уголовное дело.

    Источник добавляет, что общественность слабо верит в версию, что пятиклассницу изнасиловали.

    Родственница пятиклассницы настаивает на том, что девочку совратили, и пообещала, что в ситуации будут разбираться, чтобы понять, кто «довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик». «Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, ее явно спровоцировали к таким мыслям и действиям», – подчеркивает родственница пятиклассницы.

    Напомним, групповой секс, ставший причиной скандала в городе, произошел накануне 23 февраля. По разным данным, парней было двое или трое. 14-летние подростки сняли процесс на видео, чтобы «похвастаться сверстникам». Когда ролики в телефоне увидела мать одного из восьмиклассников, она обратилась в полицию с требованием наказать девочку за совращение ее сына.

    Полицейские провели беседу со всеми участниками истории, СК позднее открыл уголовное дело. Мальчикам грозит до шести лет колонии – максимальный срок наказания для подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

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    4 апреля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин похвалил русскую косоворотку губернатора Калининграда
    Путин похвалил русскую косоворотку губернатора Калининграда
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Калининградской области Антона Алиханова за русскую косоворотку и продвижение местных брендов.

    «Я смотрю на картинку на экране, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает», – отметил Путин на церемонии открытия молодежных центров по ВКС, спросив заложен ли какой-то смысл в его одежду, передает ТАСС.

    По словам губернатора, надеть «темную рубаху» его попросила молодежь. Алиханов отметил, что ему не успели подогнать по размерам мерч «Шума» – молодежного центра в Калининграде, поэтому он надел косоворотку. «Наше местное производство, Владимир Владимирович», – добавил он.

    Президент похвалил Алиханова за то, что он продвигает местное производство, и согласился с тем, что необходимо рекламировать региональные бренды.

    Ранее Путин открыл пять новых молодежных центров в регионах.

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    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

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    4 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину

    Политолог Рар: Затягивание конфликта на Украине потребует от членов НАТО колоссальных затрат

    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину
    @ Haim Zach/Government Press Office of Israel/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие участники НАТО недовольны тем, что США пытаются переложить на них бремя финансовой ответственности за Украину. Однако давление на членов альянса будет постепенно возрастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о негативной реакции ряда стран Североатлантического альянса на создание фонда помощи ВСУ в размере 100 млрд евро.

    «Большинство стран – членов НАТО не имеют финансовых возможностей помогать Украине в столь больших объемах. Многие западные государства уже кивают в сторону США. Если Вашингтон не хочет платить за ВСУ, то почему это обязан делать Евросоюз? Однако Лондон, Берлин и Париж будут жестко дисциплинировать всех несогласных», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Чем дольше длится конфликт на Украине, тем труднее западным государствам будет выискивать деньги на поддержку армии этой страны. Удивительно, что при таких обстоятельствах ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не пытаются прибегнуть к обсуждению мирного соглашения с Россией», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что ряд глав МИД стран НАТО негативно восприняли предложение Йенса Столтенберга о создании фонда в 100 млрд евро для оплаты поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после презентации данной инициативы генсека альянса, несколько представителей стран-участниц «закатили глаза».

    Европейские дипломаты опасаются, что предоставление НАТО такого количества денег и власти может подорвать усилия ЕС в рамках приобретения более важной роли в трансатлантической системе безопасности. Кроме того, большие вопросы возникли и к методам организации предложения Столтенберга.

    В частности, страны интересует, каким образом будет достигаться показатель выплат в 100 млрд евро: будет ли данная финансовая цель учитывать уже существующие программы, в которых союзники Украины принимают участие на индивидуальных началах, или же отсчет начнется с нуля. Таким образом, обсуждение проекта до сих пор остается на «очень ранней стадии».

    Мнения по поводу инициативы Столтенберга внутри альянса существенно разделились. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страна приветствует это предложение и ждет уточнения практических аспектов ее реализации. Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбаре также высказался в поддержку идеи, но заявил о необходимости более дательной проработки итоговой суммы выплат.

    В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб предупредила, что давать обещания, которые государства не могут сдержать, опасно. В то же время руководитель дипведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет отклонять любые предложения, способствующие превращению НАТО в наступательное объединение.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что добровольную военную помощь Украине западные страны хотят превратить в обязательные выплаты под крышей НАТО. Он отметил, что в альянсе начинают использовать методы «жесткой палочной дисциплины». И все это ради того, чтобы ВСУ продолжили воевать с Россией.

    Напомним, до этого германский политолог Александр Рар подчеркивал, что не все страны альянса будут готовы значительно увеличить выплаты Украине. При этом он отмечал, что вопрос поражения России в текущем конфликте для западных стран является принципиальным, в связи с чем некогда оборонительное объединение все больше будет позиционироваться как прямой актор, вовлеченный в противостояние с Москвой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины перехода НАТО к принудительному финансированию офиса Зеленского.

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    4 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Захарова дала совет ЦРУ после удара Израиля по иранскому консульству

    Захарова заявила, что ЦРУ должно было посоветовать Израилю не атаковать консульство Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ нужно было посоветовать израильской стороне воздержаться от удара по консульству Ирана в Дамаске, если, конечно, спецслужбы США понимают, что происходит в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Захарова считает, что США следовало бы отговорить Израиль от ударов по консульству Ирана, если ЦРУ все-таки имеет свое мнение на этот счет и знает глубинную ситуацию, передает ТАСС.

    ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате действий Тель-Авива были убиты два иранских генерала.

    Постпред России при ООН Василий Небензя призвал страны осудить Израиль, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    4 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вечеринку в честь 75-летия годовщины основания Североатлантического альянса придется «испортить» очередной серией вопросов о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По его словам, есть намерение уточнить у стран НАТО о поставке единственной системы, которая может перехватывать баллистические ракеты, несмотря на то, что придется «испортить вечеринку в честь дня рождения альянса», передает ТАСС.

    Также Кулеба отметил, что у союзников Украины много систем Patriot, поэтому этот вопрос окажется «в центре его усилий».

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

    Коментарии (9)
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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

    Руководство украинских спецслужб открыто признается, что «разжигает этническую напряженность» в России «с помощью информации». Какими способами и инструментами киевский режим сеет межнациональную рознь в нашей стране и как на самом деле обстоят дела с межэтнической напряженностью? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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