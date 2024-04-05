Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
Бастрыкин взял на личный контроль расследование нападения на Чибиса
Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на губернатора Мурманской области
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, совершенное в пятницу вечером в городе Апатиты после встречи с жителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», – приводит РИА «Новости» сообщение Следкома.
Отмечается, что напавший на губернатора житель Апатит ранен при задержании – ему в ногу выстрелил сотрудник Росгвардии.
Сейчас и губернатор, и напавший на него мужчина находятся в больнице.
При этом Чибис переведен в реанимацию в тяжелом состоянии. Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатору повезло, что не задета аорта.