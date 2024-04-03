Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.9 комментариев
Марочко: Операторы дронов ВСУ маскировались под подбитым танком, но были уничтожены
Четыре оператора дронов ВСУ были уничтожены ВС России на Купянском направлении, управление БПЛА те осуществляли, маскируясь под сгоревшим украинским танком, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, у Синьковки украинские боевики вырыли яму под своей уничтоженной бронетехники, оборудовав там пункт управления БПЛА, но военнослужащие ВС России выявили источник излучения радиочастот, установили круглосуточное наблюдение за этим местом и во время ночной ротации уничтожили четверых украинских военных, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что на Сватовско-кременском направлении российские войска продвинулись вперед в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское. Линия фронта на данном участке выровнена, фланги подтянуты. Попытки ВСУ остановить наступление не увенчались успехом: уничтожены две долговременные огневые точки противника.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске.