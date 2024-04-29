29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.6 комментариев
СК нашел в Авдеевке захоронения тел со следами пыток
Сотрудники Следственного комитета России обнаружили в Авдеевке ДНР захоронения тел со следами пыток.
Как сообщается в Telegram-канале СК, следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Кроме того, следователи СК будут расследовать и другие преступления ВФУ в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей.
Так, в результате минометного удара со стороны Украины в поселке Днепряны Херсонской области погибли два человека. Последствиями обстрела городов Каховка и Новая Каховка стали ранения двух мирных жителей.
В Пологовском районе Запорожской области из-за атаки ВСУ погибли два человека.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, людей закапывали в спешке.