Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
Кимаковский: Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке
Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, людей закапывали в спешке, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
По его словам, тела мирных жителей были обнаружены во время разминирования Авдеевки. У них были связаны руки за спиной, ноги обмотаны скотчем, скорее всего, людей пытали, передает ТАСС.
Кимаковский предположил, что убитых закапывали в спешке, но не стал приводить подробности.
Ранее сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой в Авдеевке.