В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

Кимаковский: Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке

Tекст: Вера Басилая

По его словам, тела мирных жителей были обнаружены во время разминирования Авдеевки. У них были связаны руки за спиной, ноги обмотаны скотчем, скорее всего, людей пытали, передает ТАСС.

Кимаковский предположил, что убитых закапывали в спешке, но не стал приводить подробности.

Ранее сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой в Авдеевке.