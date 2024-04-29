Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.13 комментариев
В США задержали кандидата в президенты
В США задержали кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн
Кандидата от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн задержана на пропалестинской акции протеста, заявили в ее избирательном штабе.
Как говорится в сообщении, Джилл Стайн и руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл были задержаны в Университете в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи учебного заведения с войной в Газе, передает РИА «Новости».
Как рассказал Колл телеканалу Fox News, Стайн оказалась среди ста задержанных, которые требовали, чтобы университет прекратил участие в капитале компании Boeing, производящей боеприпасы, используемые в геноциде палестинского народа в Газе.
Ранее студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме.