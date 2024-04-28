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В Эстонии решили закрыть на ночь КПП с Россией
Министр финансов Вырклаэв заявил о намерении закрыть погранпункт «Койдула»
Погранпункт «Койдула» между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам после решения закрыть КПП «Нарва-1», сообщил эстонский министр финансов Март Вырклаэв в эфире радионовостей Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
Министр считает, что из-за сокращения транспортных потоков границу с Россией на ночь не следует держать открытой. По словам Вырклаэва, закрытие КПП позволит более эффективно выполнять санкции, а также сэкономить, передает РИА «Новости».
Как отметило ERR, из-за инициативы могут возникнуть проблемы у эстонцев, которые работают на предприятиях, которые расположены на приграничных территориях.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии решили держать открытым погранпереход в Нарве только с 07:00 до 23:00.