В Эстонии решили закрыть на ночь КПП с Россией

Министр финансов Вырклаэв заявил о намерении закрыть погранпункт «Койдула»

Tекст: Вера Басилая

Министр считает, что из-за сокращения транспортных потоков границу с Россией на ночь не следует держать открытой. По словам Вырклаэва, закрытие КПП позволит более эффективно выполнять санкции, а также сэкономить, передает РИА «Новости».

Как отметило ERR, из-за инициативы могут возникнуть проблемы у эстонцев, которые работают на предприятиях, которые расположены на приграничных территориях.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии решили держать открытым погранпереход в Нарве только с 07:00 до 23:00.