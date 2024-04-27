Кремль анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян с 15 по 21 апреля.
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников опроса (плюс 0,5 п. п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,2 п. п. и составляет 77,8%», – передает ТАСС данные социологов.
Деятельность правительства одобряют 54,5% опрошенных (плюс 0,5 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 54,1% респондентов (без изменений). О доверии Мишустину заявили 62,7% опрошенных (плюс 0,2 п. п.).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,7% (плюс 1,7 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 28,5% (плюс 2,9 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,1% (плюс 0,6 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,1% (плюс 0,6 п. п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 41,9% (плюс 1,5 п. п.), КПРФ – 8,7% (минус 0,3 п. п.), ЛДПР – 7,6% (минус 0,9 п. п.), «Справедливой России – За правду» – 3,6% (минус 0,3 п. п.), «Новых людей» – 7,3% (минус 1 п. п.).
По данным ФОМ, уровень доверия россиян Путину снизился на 3 п. п. и составляет 79%, при этом 80% респондентов считают, что он работает хорошо.