Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.0 комментариев
Путин пообещал расширить планирование госфинансов до шести лет
Путин пообещал расширить горизонт планирования государственных финансов до шести лет
Горизонт планирования государственных финансов должен быть расширен с трех до шести лет, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Таким образом органы власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные, протяженные по времени проекты с большими инвестициями, а следовательно, комплексным эффектом для территорий и отраслей экономики. И конечно, подрядчики – исполнители таких проектов смогут вдолгую планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать и готовить специалистов», – подчеркнул глава государства, сообщает ТАСС.
Ранее Путин пообещал максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса.