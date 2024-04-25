Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
Опыт СВО учли в военной доктрине Белоруссии
Хренин: Опыт СВО учли в военной доктрине Белоруссии
При разработке новой военной доктрины Белоруссии был принят во внимание опыт специальной военной операции на Украине, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.
Он добавил, что также учтено применение военной силы в мирное время и опыт «тех возможных провокаций, которые сейчас идут», передает ТАСС.
Ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) на внеочередном заседании единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии, а также концепцию нацбезопасности страны.