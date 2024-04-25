Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
Ганчев: Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия
Власти Украины эвакуируют из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставив в городе только заводы по ремонту военной техники. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как указал Ганчев в эфире Первого канала, из Харькова приходила информация о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что вместе со специалистами на западные области Украины также вывозятся научные производства, в том числе в сфере медицины.
Ранее ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове.
В среду военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, необходимых для работы войск связи.