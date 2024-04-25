Ганчев: Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Ганчев в эфире Первого канала, из Харькова приходила информация о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вместе со специалистами на западные области Украины также вывозятся научные производства, в том числе в сфере медицины.

Ранее ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове.

В среду военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, необходимых для работы войск связи.