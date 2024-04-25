Петиция о сносе памятника Булгакову в Киеве набрала нужные для рассмотрения голоса

Экс-разведчик назвал число погибших на Украине французских наемников

По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО

Tекст: Денис Тельманов

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».



Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.

МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.

Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.



При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя