Фирма третьего фигуранта дела замминистра обороны удвоила прибыль в 2022 году

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в 2021 году чистая прибыль компании, занимающейся строительством, составила 1,6 млрд рублей, а в 2022 году этот показатель вырос до 2,8 млрд рублей, передает ТАСС.

Кроме того, у этой фирмы есть дочерняя структура, занимающаяся музейной деятельностью, в частности, управляющая подземным музеем с подлодками в Балаклаве.

Отмечается, что она также арендует у управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ здание на Таврической набережной Севастополя. Компания исполняла пять госконтрактов на лагеря «Артек» на сумму 6,7 млн рублей.

Ранее Мосгорсуд сообщил об аресте Фомина, который, по версии следствия, дал взятку Тимуру Иванову, на фоне коррупционного скандала отстраненному от должности замминистра обороны России.

Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ. Вины своей он не признал. Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

