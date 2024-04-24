В ДТП с автобусом под Рязанью погиб человек, 13 пострадали

Tекст: Ольга Никитина

ДТП произошло в 4.20 на 300-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Автобус и грузовик столкнулись, двигаясь по одной полосе в каждом направлении, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что водитель автобуса скончался в больнице.

Уточняется, что среди 13 пострадавших – водитель грузового автомобиля, а также 12 пассажиров, в их числе нет детей.

Ранее в Саратове на проспекте 50 лет Октября произошло ДТП с участием автобуса, автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.