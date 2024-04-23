В Приднестровье спрогнозировали усиление давления Санду на оппозицию

Экс-депутат ПМР Щерба: Власти Молдавии привыкли давить на оппонентов

Tекст: Илья Абрамов

«Оппозиция Молдавии вновь столкнулась с попыткой устрашения со стороны действующих властей. Администрация Санду продолжает демонстрировать пренебрежение к нормам демократии. При этом подобные провокации в аэропорту стали в некотором роде привычными. Например, приднестровские политики достаточно часто попадают в схожие ситуации», – сказал Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР.

«К сожалению, по мере приближения президентских выборов градус накала будет только нарастать. Соответственно, следует ожидать дальнейшего ужесточения действий руководства страны. Тем не менее очевидного сценария развития событий, к которому смогли бы подготовиться представители оппозиции, не существует. Остается надеяться, что у них хватит находчивости, чтобы приспособиться к давлению со стороны правительства», – подчеркнул он.

«Что немаловажно, в опалу властей республики попадают политики, выражающие интересы значительной части общества Молдавии. И в этом контексте очень важно, чтобы на грядущих выборах граждане смогли проголосовать не за кандидатов, назначенных в Кишиневе, а за тех, кто реально хочет выстраивать свою политическую программу с учетом мнения населения», – резюмировал Щерба.

Ранее участников съезда оппозиционных сил Молдавии около трех часов не пропускали через границу в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Руководитель партии «Возрождение» Наталья Параска отметила, что все это время их держали «без воды и пояснений». По ее словам, задержку оправдывали тем, что «не работает какая-то программа», которая «прекрасно заработала, когда в страну въезжали трое депутатов парламента» Молдавии, возвращающихся из США.

Сама Наталья Параска была задержана сотрудниками службы информации и безопасности Молдавии, которые держали ее на допросе «около двух часов» и «не разрешали отвечать на звонки адвоката». Политик отметила, что вопросы касались связи с Россией, которую представители ведомства называли «страной-агрессором». «Я ответила, что так не считаю», – подчеркнула она.

Кроме того, политику «пригрозили уголовной ответственностью» за визиты в Москву и встречи с официальными лицами. Также ей «намекнули на предательство родины и спросили, осознает ли» она «последствия». Всего с проблемами на границе столкнулись около 100 человек. По словам Параски, представители таможни не пропускали даже граждан с детьми и стариков.

Напомним, в ходе съезда оппозиционных сил Молдавии, который прошел на выходных в Москве, был создан блок «Победа». Он направлен на выстраивание тесного взаимодействия с Россией и ЕАЭС. Во встрече приняли участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об электоральных перспективах созданного блока.