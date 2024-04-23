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    Баку и Москва начнут грандиозный проект в рамках коридора Север – Юг
    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино ДНР
    Путин: Разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

    9 комментариев
    23 апреля 2024, 08:28 • Новости дня

    Финляндия предложила ЕС ужесточить санкции против России

    Tекст: Александра Юдина

    Новый глава таможни Финляндии Сами Ракшит в беседе с газетой Helsingin Sanomat выступил с предложением ужесточить санкционную политику ЕС в отношении России.

    Политик запретить весь экспорт в Россию за исключением случаев, когда будут выданы специальные разрешения, перевернув, таким образом, «мышление с ног на голову», передает ТАСС.

    По словам Ракшита, такая система заставит страны ЕС отдельно обосновывать поставку каждого продукта, экспортируемого в Россию.

    Второе предложение Ракшита заключается в создании в ЕС органа по слежению за соблюдением санкций, аналогичного тому, что существует в США.

    Он считает, что ЕС должен иметь право проводить проверки компаний в третьих странах, чтобы предотвратить обход санкций.

    Предложения Ракшита вызвали неоднозначную реакцию. Так, сторонники его идей считают, что ужесточение санкций окажет более сильное давление на Россию и приведет к ее экономическому ослаблению.

    Противники же опасаются, что запрет на экспорт может нанести ущерб экономике ЕС, а также не приведет к желаемым результатам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год, и анализировала, почему это произошло.

    22 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета

    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России
    @ Matteo Placucci/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».

    По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

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    22 апреля 2024, 19:19 • Новости дня
    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове

    Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове

    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ разместили на телевышке в Харькове военное оборудование, с помощью которого пытались отследить движение российской авиации и дронов. И как только ВС России это вычислили – объект был уничтожен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.

    Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.

    «Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.

    В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

    «Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.

    Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    «В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.

    Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.

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    22 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов

    Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу

    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звание Герой России посмертно присвоили участникам специальной военной операции (СВО) Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову – бойцам с позывными Мечта и Свят, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.

    Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.

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    22 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Алиев: Баку и Москва начнут грандиозный проект в рамках коридора Север – Юг
    Алиев: Баку и Москва начнут грандиозный проект в рамках коридора Север – Юг
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджан и Россия начнут «грандиозный проект», в рамках коридора Север – Юг нужны будут новые участки железной дороги между Россией и Ираном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали.

    Он рассказал, что они с президентом России Владимиром Путиным еще раз подробно обсудили вопрос транспортного коридора Север – Юг, соответствующие инструкции даны членам правительства. Алиев напомнил, что «на территории Азербайджана железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана, существует», но нужно будет построить и новые участки, передает РИА «Новости».

    «Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг все заинтересованные страны.

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    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    22 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Финляндия попросила помощи у ЕС из-за закрытия границы с Россией
    Финляндия попросила помощи у ЕС из-за закрытия границы с Россией
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Закрытие границы с Россией наносит серьезный ущерб приграничным регионам Финляндии, сообщает издание Wall Street Journal.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен запросил у ЕС финансовую помощь для регионов, граничащих с Россией. Он заявил, что эти регионы пострадали экономически из-за якобы действий Москвы, передает РИА «Новости».

    «Местные предприятия, которые долгое время обслуживали российских туристов, теряют около миллиона евро в день (или около 1,1 млн долларов)», – отмечает издание.

    Закрытие границы также привело к прекращению «импорта дешевой древесины» из России. Также необходимость военных следить за восточной частью Финляндии с помощью чувствительных радаров осложнила планы по строительству ветряных электростанций в регионе.

    Ранее Финляндия закрыла морские пункты на границе с Россией.

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    22 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    WADA объяснило разницу в наказании китайских пловцов и Валиевой

    WADA: Ситуации с допингом китайских пловцов и российской фигуристки Валиевой несопоставимы

    WADA объяснило разницу в наказании китайских пловцов и Валиевой
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение WADA не наказывать пловцов из Китая за допинг на Олимпиаде объясняется тем, что, в отличие от дела российской фигуристки Камилы Валиевой, не было получено доказательств умышленного приема запрещенного вещества, заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.

    Венцель подчеркнул, что ключевое отличие двух случаев заключается в отсутствии доказательств умышленного приема триметазидина со стороны китайских пловцов. Он назвал ситуации с попавшимися на триметазидине китайскими пловцами и Валиевой несопоставимыми. «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнования», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Юрисконсульт также добавил, что концентрация триметазидина в организме Валиевой была значительно выше, чем у китайских пловцов. «В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация – 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», – пояснил он.

    Кроме того, по его словам, Валиева неоднократно меняла свою версию о том, как триметазидин попал в ее организм. Как уточнил Венцель, сначала версию фигуристки, которую она озвучила на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не поддержали ни эксперты, ни производители триметазидина. А дальше, по его мнению, российская фигуристка выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств.

    Ранее стало известно, что WADA не стало применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

    В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, в том числе и золота на Олимпиаде в Пекине, полученных с 25 декабря 2021 года. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила.

    Напомним, в 2021 году пробы 23 китайских пловцов, участвовавших в Олимпиаде в Токио, дали положительный результат на триметазидин. КАДА заявило, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах из-за испорченных продуктов питания.

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    22 апреля 2024, 14:44 • Новости дня
    Аббасов объяснил убийство москвича из-за спора о парковке словами «так получилось»
    Аббасов объяснил убийство москвича из-за спора о парковке словами «так получилось»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Шахин Аббасов в Замоскворецком суде Москвы заявил, что убил Кирилла Ковалева на парковке случайно.

    По его словам, это не было намеренным действием, он этого не хотел, «так получилось», передает РИА «Новости».

    Отец Аббасова, в свою очередь, пытался договориться с родственниками потерпевших, чтобы избежать уголовного дела.

    Напомним, убийство произошло 16 апреля. По версии следствия, Аббасов-младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Ковалеву несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.

    Подозреваемый был задержан 19 апреля.

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    22 апреля 2024, 18:55 • Новости дня
    Юрист объяснил, какое наказание грозит основному фигуранту дела об убийстве из-за парковки

    Юрист Юкша рассказал, какое наказание ждет фигурантов дела об убийстве из-за спора о парковке

    Юрист объяснил, какое наказание грозит основному фигуранту дела об убийстве из-за парковки
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Фигуранты дела об убийстве из-за спора о парковке могут получить до 20 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша, комментируя предъявление обвинений шести задержанным по делу об убийстве москвича из-за замечания о парковке.

    В прокуратуре Москвы сообщили, что шестерым задержанным по делу об убийстве из-за спора о парковке в столице следователи предъявили обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении. 

    «Интересно, что убийство по факту совершил вроде один человек, но при погружении в ситуацию тут же появляются братья, сватья и прочие, которые пытаются каким-то образом уберечь от уголовной ответственности за содеянное, спрятать, замести следы. Однако они не задумываются, что совершенно активно пособничают. Мы видим группу лиц, которые так или иначе лишили жизни российского гражданина в совершенно странной ситуации, которая не предвещала ничего особенного. Это чудовищное преступление, на мой взгляд», – говорит Юкша.

    Юрист поясняет, что задержанным предъявлено обвинение как минимум по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство), санкция которой предполагает до пожизненного лишения свободы, и также по части 5 статьи 33 УК (пособничество в преступлении).

    «В обвинении мы говорим и о группе лиц, и о хулиганских побуждениях, и обо всем прочем. Это до 20 лет лишения свободы, возможно, каждому фигуранту этого дела. Суд определит меру наказания в зависимости от того, насколько лицо участвовало в этом действии», – заключил собеседник.

    Напомним, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений 25-летнему Кириллу Ковалеву, сделавшему ему замечание о парковке. Позже в суде подозреваемый заявил, что убил мужчину случайно, суд арестовал его до 18 июня.

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    22 апреля 2024, 09:34 • Новости дня
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С середины мая Украину ждет «довольно тяжелая» ситуация как на фронте, так и во внутренней политике, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью украинской службе Би-би-си.

    «Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.

    По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.

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    22 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Раскрыта причина решения Израиля отказаться от масштабного удара по Ирану

    NYT: Израиль отказался от масштабного удара по Ирану из-за давления союзников

    Раскрыта причина решения Израиля отказаться от масштабного удара по Ирану
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль отказался от масштабной атаки по иранским объектам после давления со стороны США, Великобритании и Германии, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

    Изначально Израиль, по информации NYT, планировал нанести удары по ряду военных целей на территории Ирана, включая объекты вблизи Тегерана. Однако, по словам источников издания, президент США Джо Байден, а также главы МИД Великобритании и Германии настоятельно отговорили Тель-Авив от масштабной операции, побудив его ограничиться «более ограниченным» ответным ударом в прошлую пятницу, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что более масштабная атака Израиля могла бы привести к значительному обострению ситуации в регионе и спровоцировать крупный региональный конфликт.

    Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    22 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Глава ГУР МО Украины сказал, что сгубило предателя Кузьминова

    Глава ГУР заявил, что угнавшего российский военный вертолет Кузьминова сгубило желание славы

    Глава ГУР МО Украины сказал, что сгубило предателя Кузьминова
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил украинской службе Би-би-си, что угнавшего российский военный вертолет в прошлом году Максима Кузьминова сгубила жажда славы.

    По его словам, когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью, однако желание славы застилает глаза всем, после чего «начинают приглашать знакомых из России», рассказывать, сколько у них теперь много денег, передает РИА «Новости».

    Буданов также добавил, что руководство ГУР сделало выводы из ситуации с гибелью Кузьминова, признав, что им следовало «присматривать» за Кузьминовым.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.

    Газета El Pais называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

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    22 апреля 2024, 11:17 • Новости дня
    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире

    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире в Москве

    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союз ММА России обратится в министерство спорта страны по факту массовой драки, произошедшей на турнире в Москве, сообщили в организации.

    Как говорится в сообщении, Союз ММА России обратится в Минспорт по факту данной ситуации, передает ТАСС.

    Массовая драка произошла на турнире организации Hardcore 19 апреля после боя между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. Также Хейбати ударил ринг-герл.

    Ранее был осужден член кулачной лиги Hardcore Fighting и дагестанский боец ММА Сиражудин Муртазалиев по делу о незаконном хранении пистолета, приговор вынес Дорогомиловский суд Москвы.

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    22 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На основе принятого парламентом США решения о замороженных активах России можно сделать три вывода, ими поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.

    По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.

    «У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.

    Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.

    США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.

    В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.

    Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

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    22 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Путин наградил Безрукова орденом

    Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

    Путин наградил Безрукова орденом
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актер Сергей Безруков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве», указ подписал президент России Владимир Путин.

    Актер получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает ТАСС.

    Безруков выступает на сцене с 1994 года, его первым местом работы стал театр Олега Табакова. В 2014 году Безруков возглавил Московский губернский театр. Артист сыграл в более чем в 70 фильмах и сериалах. В 2008 году получил звание «Народного артиста России».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин 23 апреля примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМ.


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    Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря

    105 лет назад, во второй половине апреля 1919 года, в Севастополе вспыхнуло восстание французских моряков. По мнению ряда историков, именно оно сыграло ключевую роль в том, что Франция прекратила интервенцию против Советской России и окончательно покинула Крым. Как и почему это произошло? Подробности

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    Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

    Между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница. Премьер Армении Пашинян утверждает, что армяне должны этому радоваться, однако в реальности в селах вспыхнули протесты. И действительно, все на самом деле не так радужно для Армении. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Аргентина ложится под НАТО

      Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

    • Лавров отказался от переговоров с Зеленским

      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый саммит мира. Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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