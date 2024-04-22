Песков ответил на вопрос об идее приравнять военкоров к военным

Tекст: Ольга Никитина

Эта тема поднималась неоднократно, отметил представитель Кремля.

Песков констатировал, что есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках, передает ТАСС.

Потому на этот вопрос есть разные точки зрения, сказал Песков.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ.