Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.0 комментариев
Песков ответил на вопрос об идее приравнять военкоров к военным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе официальных инициатив о приравнивании военкоров к участникам боевых действий.
Эта тема поднималась неоднократно, отметил представитель Кремля.
Песков констатировал, что есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках, передает ТАСС.
Потому на этот вопрос есть разные точки зрения, сказал Песков.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ.