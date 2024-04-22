На Украине подозреваемым в убийстве полицейского предъявили обвинение в дезертирстве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ведомство, ГБР предъявило обвинение в дезертирстве причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области военнослужащим, также проверяется информация о краже ими из подразделения их воинской части взрывчатки и оружия, передает ТАСС.

Следствие установило, что 19 апреля, военнослужащие (отец и сын), похитив табельный пистолет, самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. 20 апреля около 2 часов ночи они напали на полицейских в Винницкой области, после чего скрылись с места происшествия. 21 апреля в селе Липецком Подольского района Одесской области оба подозреваемых были задержаны.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины. Подозреваемыми оказались отец и сын, они перевозили что-то запрещенное.