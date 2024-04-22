То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.0 комментариев
На Украине подозреваемым в убийстве полицейского предъявили обвинение в дезертирстве
Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в дезертирстве двум военнослужащим, подозреваемым в убийстве полицейского на блокпосту в Винницкой области.
Как сообщает ведомство, ГБР предъявило обвинение в дезертирстве причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области военнослужащим, также проверяется информация о краже ими из подразделения их воинской части взрывчатки и оружия, передает ТАСС.
Следствие установило, что 19 апреля, военнослужащие (отец и сын), похитив табельный пистолет, самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. 20 апреля около 2 часов ночи они напали на полицейских в Винницкой области, после чего скрылись с места происшествия. 21 апреля в селе Липецком Подольского района Одесской области оба подозреваемых были задержаны.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины. Подозреваемыми оказались отец и сын, они перевозили что-то запрещенное.