Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Молдавский оппозиционер назвал цель создания блока «Победа»
Молдавский оппозиционер Шор: Блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и СНГ
Политический блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
Как указал Шор, президент Майя Санду сознательно рубит пуповину связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС. По его словам, основная задача политического блока заключается в том, чтобы продемонстрировать людям работающие и проверенные временем альтернативы. «Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», – отметил он, передает RT.
Оппозиционер добавил, что политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдавии людей.
В воскресенье ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».
Напомним, в Москве начался съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС).