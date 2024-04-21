Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
В Крыму назвали ключевой для жителей полуострова указ Путина
Глава крымской миссии Смирнов: Указ Путина о реабилитации народов стал ключевым для полуострова
Указ президента России Владимира Путина о реабилитации народов Крыма стал ключевым в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Как указал Смирнов, указ российского лидера о реабилитации народов, выселенных из Крыма, сыграл ключевую роль в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове, в том числе в условиях проведения СВО, передает РИА «Новости».
По его словам, на фоне попыток коллективного Запада дестабилизировать ситуацию через национальный вопрос, указ о реабилитации стал фактором объединяющим не только народы Крыма, но и бойцов разных национальностей, находящихся на передовой.
21 апреля 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов». Этот день объявлен Днем возрождения реабилитированных народов.