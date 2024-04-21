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    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    Блогеры отреагировали на спонсирование бардами Никитиными ВСУ
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине
    В ВСУ сочли потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
    Медведев отреагировал на решение США о выделении военной помощи Украине
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    12 комментариев
    21 апреля 2024, 08:46 • Новости дня

    Землетрясение произошло на Тайване

    У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 5 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщил китайский сейсмологический центр.

    Как говорится в сообщении, подземные толчки случились в 10.40 по местному времени (5.40 по мск) у берегов уезда Хуалянь, очаг находился на глубине 20 километров, передает РИА «Новости».

    Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

    Напомним, в начале апреля жертвами землетрясения на Тайване стали 10 человек, 1,1 тыс. получили травмы.

    20 апреля 2024, 13:35 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на спонсирование бардами Никитиными ВСУ

    Блогеры не удивились спонсированию бардами Никитиными ВСУ

    Блогеры отреагировали на спонсирование бардами Никитиными ВСУ
    @ Nikitinchannel/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты не удивились антироссийской позиции и спонсированию бардами Сергеем и Татьяной Никитиными ВСУ, отметив, что исполнители всегда «тихо ненавидели государство».

    В Telegram-канале «Небожена» появилась информация, что исполнители песен «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» и «Если у вас нету тети» из «Иронии судьбы...» Сергей и Татьяна Никитины уехали в США к своему сыну после начала СВО, после чего начали участвовать в антироссийских мероприятиях.

    По данным канала, Никитины записывали ролики для организации «Настоящая Россия» иноагента писателя Акунина и спонсировали ВСУ.

    «Не получается Никитин. Ни унылый, ни веселый, никакой. Получается Юнна Мориц – автор всех песен «Большого секрета…», дай ей бог здоровья. Не, святое дело – что-то любить, что-то не любить. Не святое, но понятное дело – сказать «а он мне никогда не нравился», если он оказался подлецом. Но накрыть ударом по врагу Юнну Петровну, которая в нашем окопе задолго до большинства из нас прописалась, –  это надо было суметь»,– пишет корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    По словам журналиста Андрея Медведева, ничего удивительного в том, что барды Никитины спонсируют ВСУ, нет. Он привел в пример «унылые графоманские песни» из «инфернального мультфильма «Большой секрет для маленькой компании», который «нагонял тоску на любого советского ребенка».

    Медведев считает, что следует вчитаться в тексты Никитиных и тогда становится понятно, что они «были больше не барды, а часть тусовки советской творческой интеллигенции, которая жила на прикорме у государства, и «всей душой презирало и ненавидело». 

    «Россию Никитины никогда не любили. Грин-кард в США получили давно, чуть ли не в середине 1990-х. Жили там больше, чем в России. Потому, в никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к своей стране. Куда-то же это должно было вывести», – пишет блогер.

    «И вот что теперь с «Александрой» будем делать в гениальном фильме патриота Владимира Меньшова «Москва слезам не верит?» – спрашивает историк Сергей Григоров.

    «Жаль. Пожилые люди, что с них взять. Неприятно, но, кажется, это тот случай, который лично я могу легко пережить – я не ассоциирую песни, спетые их голосами, с ними самими. Пусть сходят с ума дальше. А мы будем спокойно слушать то, что любим», – написала член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    Ранее уехавшая из России Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия: Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.

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    20 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    @ Thomas Koehler/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».

    В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.

    «Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.

    Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.

    В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.

    Коментарии (34)
    20 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США ответят за решение конфисковать собственность России, Москва будет принимать меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал Песков.

    По словам Пескова, решение о конфискации активов России негативно отразится на имидже Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну, передает ТАСС.

    «В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности»», – добавил представитель Кремля. 

    Принятый в США закон приведет к еще большему числу жертв среди украинцев по вине киевского режима, подчеркнул он.

    «Это решение обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», – сказал Песков.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации замороженных активов России.

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    20 апреля 2024, 15:47 • Новости дня
    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
    @ Radio Free Europe/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Потеря ВСУ Часова Яра, который является одним из ключевых рубежей, обернется «серьезным сдвигом» для украинской армии, которая и так находится в мрачном положении, отмечает канал CNN.

    В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр, российские войска возьмут под «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».

    Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    20 апреля 2024, 15:26 • Новости дня
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет

    NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада, пишет The National Interest.

    В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

    При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

    «Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

    Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

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    20 апреля 2024, 22:21 • Новости дня
    Медведев прокомментировал решение США о выделении военной помощи Украине
    Медведев прокомментировал решение США о выделении военной помощи Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение США о выделении Украине дополнительной военной помощи.

    «В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также выразил уверенность в победе России, несмотря на выделение США значительных средств на военную помощь Украине.

    Медведев отметил, что данное решение является русофобским и пожелал США скорейшего погружения в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны.

    Ранее Медведев назвал «абсолютным злом» призывы американского президента Джо Байдена к Конгрессу США о голосовании за выделение нового транша помощи Киеву.

    В своем Telegram-канале он указал, что это не принесет никакого окончания конфликта, а только спровоцирует еще больше смертей.

    Также политик отметил, что можно уже в который раз вспомнить о «деменции старика» и «коррупции сына», а также про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства.

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    20 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

    За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».

    Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».

    Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.


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    20 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Байкер-видеоблогер «Миша из Канады» погиб в Севастополе

    Байкер-видеоблогер «Миша из Канады» Михаил Касперов разбился насмерть в ДТП в Севастополе

    Байкер-видеоблогер «Миша из Канады» погиб в Севастополе
    @ Миша из Канады/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    Известный байкер-видеоблогер Михаил Касперов, ведущий канала «Миша из Канады», погиб в ДТП в Севастополе, сообщил крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.

    В ночь на 20 апреля Касперов, управляя мотоциклом Harley-Davidson, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В результате аварии также пострадали три пассажира легкового автомобиля и его водитель.По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА «Новости».

    Веселовский рассказал, что Касперов долгое время жил в Канаде и в конце прошлого года переехал в Крым, в который добирался окружными путями через несколько европейских стран. На своем YouTube-канале он вел информационную войну против западных стран, разоблачая их русофобскую политику.

    Ранее россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом, которым он управлял.

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    20 апреля 2024, 17:50 • Новости дня
    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине

    NYT: Россия уничтожила пять переданных США Украине танков Abrams за два месяца

    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США, еще как минимум три получили «незначительные повреждения» с начала этого года, сообщает газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, для атаки на танки ВС России используют беспилотники, передает ТАСС.

    В статье также говорится, что от российских ударов пострадали и немецкие танки Leopard, по меньшей мере 30 из них были уничтожены на украинской территории.

    Ранее в США рассказали об уязвимости танков Abrams перед дешевыми дронами.

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    20 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области

    «Страна.ua»: Полицейского под Винницей на блокпосту расстреляли служащие в ВСУ отец и сын

    Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Блокпост в Винницкой области расстреляли отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), они перевозили что-то запрещенное, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, мужчин попросили открыть ящики, которые были у низ в багажнике, но военные напали на полицейских, передает «Газета.Ru».

    Украинское информагентство УНИАН сообщило, что сейчас застреливших полицейского ищут. В Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция, разослана ориентировка во все региональные подразделения нацполиции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, второй полицейский получил ранения.

    Коментарии (5)
    20 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Пособницу обезглавившего полковника МВД террориста задержали в Дагестане
    Пособницу обезглавившего полковника МВД террориста задержали в Дагестане
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дагестанские силовики задержали 48-летнюю женщину, которая, предположительно, десять лет назад входила в террористическую группировку «Кизилюртовская».

    По данным следствия, с 2014 по 2015 год задержанная, которую зовут Липа, снабжала продуктами питания главаря банды «Кизилюртовская» Олега Шаляпина, сообщает Telegram-канал Shot, передает «Газета.Ru».

    Шаляпин в июле 2014 года совместно с тремя другими участниками группировки расправился с полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым, обезглавив его в собственном доме. Злоумышленники были уничтожены в ходе контртеррористических операций.

    Липе предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Коментарии (3)
    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

    Коментарии (23)
    20 апреля 2024, 18:45 • Новости дня
    В Европе начали пользоваться спросом аудиокассеты

    Tекст: Кристина Цыцура

    Последний производитель кассет в Европе, RTM Industries, расположенный во Франции, удвоил их производство из-за повышенного спроса.

    Высокий спрос на ретро-формат подстегнул компанию к расширению объемов выпуска. Завод, основанный 40 лет назад, ранее выпускал 1500 кассет в день, а теперь планирует довести эту цифру до 3000, передает РИА «Новости».

    Возрождение интереса к кассетам там связывают с трендом на ретро и винтаж.

    RTM Industries предлагает уникальную услугу – создание кассеты по индивидуальному заказу. Выбрать дизайн можно на сайте.

    Коментарии (13)
    20 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.

    После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.

    В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

    Коментарии (14)
    20 апреля 2024, 17:20 • Новости дня
    Следствие потребовало арестовать отца и дядю подозреваемого в убийстве в Москве
    Следствие потребовало арестовать отца и дядю подозреваемого в убийстве в Москве
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следователи потребовали отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича из-за замечаний по поводу парковки в Москве.

    Сейчас отец и дядя Аббасова проходят соучастниками по уголовному делу об убийстве, передает ТАСС.

    Сейчас следователи начали допрос подозреваемого в убийстве молодого человека из-за парковки на юго-востоке Москвы.

    Напомним, в четверг в Москве произошло убийство из-за замечания о парковке. Накануне предполагаемого убийцу задержали в Ростовской области, до этого были задержаны его отец и дядя.

    Коментарии (17)
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