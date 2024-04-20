В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
Медведев прокомментировал решение США о выделении военной помощи Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение США о выделении Украине дополнительной военной помощи.
«В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также выразил уверенность в победе России, несмотря на выделение США значительных средств на военную помощь Украине.
Медведев отметил, что данное решение является русофобским и пожелал США скорейшего погружения в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны.
Ранее Медведев назвал «абсолютным злом» призывы американского президента Джо Байдена к Конгрессу США о голосовании за выделение нового транша помощи Киеву.
В своем Telegram-канале он указал, что это не принесет никакого окончания конфликта, а только спровоцирует еще больше смертей.
Также политик отметил, что можно уже в который раз вспомнить о «деменции старика» и «коррупции сына», а также про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства.