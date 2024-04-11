Зампред Совбеза Медведев назвал абсолютным злом призывы Байдена выделить новый транш средств Киеву

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что это не принесет никакого окончания конфликта, а только спровоцирует еще больше смертей.

«Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…» – подчеркнул Медведев.

Также политик отметил, что можно уже в который раз вспомнить о «деменции старика» и «коррупции сына», а также про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства.

В заключение политик заметил, что суть заключается именно в том, что продолжение финансирования киевского режима ведет к затягиванию конфликта.

Ранее Байден, говоря о том, что придерживается современных взглядов, назвал себя человеком XX века.