  • Новость часаПервая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Топ-10 российских регионов, которые кормят весь мир
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»
    Уничтожена крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье
    Зеленский легализовал тотальную мобилизацию украинцев
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам-владельцам ЗРК Patriot
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    7 комментариев
    11 апреля 2024, 12:53 • Новости дня

    Медведев назвал абсолютным злом призывы Байдена выделить новый транш средств Киеву

    Зампред Совбеза Медведев назвал абсолютным злом призывы Байдена выделить новый транш средств Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «абсолютным злом» призывы американского президента Джо Байдена к Конгрессу США о голосовании за выделение нового транша помощи Киеву.

    В своем Telegram-канале он указал, что это не принесет никакого окончания конфликта, а только спровоцирует еще больше смертей.

    «Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…» – подчеркнул Медведев.

    Также политик отметил, что можно уже в который раз вспомнить о «деменции старика» и «коррупции сына», а также про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства.

    В заключение политик заметил, что суть заключается именно в том, что продолжение финансирования киевского режима ведет к затягиванию конфликта.

    Ранее Байден, говоря о том, что придерживается современных взглядов, назвал себя человеком XX века.

    10 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    Участника группового секса на пляже в Сочи депортируют из России
    Участника группового секса на пляже в Сочи депортируют из России
    @ Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лазаревский районный суд Сочи назначил наказание в виде административного ареста двум мужчинам, занявшимся публичным сексом с женщиной на пляже в поселке Дагомыс.

    Мужчины признаны виновными в мелком хулиганстве, по решению суда они проведут под арестом 10 суток, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

    Кроме того, один из нарушителей, приехавший из Армении, по отбытии наказания будет выдворен из России. Личность их спутницы пока не установлена.

    Как пишет «Российская газета», двое мужчин и одна женщина «предались любви» на одном из пляжей в поселке Дагомыс. Снятое очевидцем видео вызвало бурные обсуждения в Сети, после чего участников ролика задержали.

    Коментарии (13)
    10 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделение польских наемников численностью до роты переброшено в район города Орехова, который расположен у линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на местных жителей.

    По словам Рогова, наемников могут направить к Работино, Малой Токмачке или Вербовому, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что подразделения, состоящие из польских наемников, действуют на различных участках с 2022 года. По его словам, подразделения в пределах роты остаются на линии боевого соприкосновения «месяц-полтора», часто «меняются».

    При этом сами наемники, прибывая на линию боевого соприкосновения, формально числятся «в отпусках или отставке, они не польская армия, они сами по себе». Действуют они «через украинский «иностранный легион».

    Напомним, сообщалось, что на европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на Украине наемников, в том числе польских. При этом польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняли боевые задачи» на границе с Россией.

    Коментарии (25)
    10 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти

    Пушков связал рост смертей в западных странах в постковидные времена с массовой вакцинацией

    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В западных странах в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные, что можно объяснить последствиями массовой вакцинации, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он написал, что западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти.

    «В Великобритании и Ирландии та же ситуация, что в США: в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные. Единственно возможный вывод: смертоносные последствия массовой вакцинации и крупнейшей операции по обогащению большой фармы за счет подопытного населения США, Британии и других западных стран», – считает Пушков.

    Ранее в Нидерландах объяснили высокую смертность в первую волну COVID-19.

    Коментарии (14)
    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Коментарии (31)
    10 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после поездки в Россию, она прошла паспортный и таможенный контроль, руководителя региона встретили в аэропорту Кишинева овациями.

    В рамках визита в Россию Гуцул было подписано соглашение о долгосрочном партнерстве и развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере с Промсвязьбанком, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Гуцул отказались выпускать из зоны проверки документов в аэропорту Кишинева и отправили на допрос.

    В ходе мартовского визита в Россию Гуцул встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. Она отметила, что рассказала Путину о давлении, которое оказывает Кишинев на автономию, выразив надежду, что у региона получится заручиться поддержкой Москвы.


    Коментарии (12)
    10 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Ереван выдвинул условие сохранения вещания российского ТВ в Армении

    Министр Айрапетян: Ереван может расторгнуть договор вещания с Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Армения может расторгнуть договор о вещании с Россией, если не изменится содержание программ, как предлагает Ереван, сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

    Айрапетян отметил, что Армения позитивно настроена по этому вопросу и планирует на следующей неделе предоставить России пакет предложений с правками касательно существующего соглашения. По его словам, необходимо достичь такого рабочего документа, в случае нарушения положений которого последуют санкции. В противном случае Ереван расторгнет соглашение на вещание с Россией, передает ТАСС.

    Айрапетян заявил, что Армения и Россия ранее не достигли соглашения, после чего было решено заблокировать трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Ранее Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в обозримой перспективе смогут лично обсудить все вопросы, имеющиеся в отношениях двух стран.

    Коментарии (24)
    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

    Коментарии (29)
    11 апреля 2024, 00:47 • Новости дня
    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»

    Пранкер Столяров убедил президента МОК Баха помолиться «святым Вовану и Лексусу»

    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе разговора с российскими пранкерами президент Международного олимпийского комитета Томас Бах помолился «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы в России.

    Пранкер Алексей Столяров (Лексус), замаскировавшись под африканского политика, провел беседу с Бахом и замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Бах и Схинас слово в слово повторили «молитву», которую предложил Лексус: «Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы». Схинас после этого заявил, что получено «божественное вдохновение» и «ничто не может пойти не так».

    На вопрос о потенциальном количестве представителей России на Олимпиаде в Париже глава МОК ответил: «Это зависит от их спортивных результатов». Он указал, что «некоторые из тех, кто поддерживает» российскую спецоперацию не участвуют в квалификации, «их все равно не допустят». «Российская сторона очень агрессивна по отношению к МОК. Вы знаете – мы для них теперь фашистская организация», – сказал Бах.

    Напомним, ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады. Позднее Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка.

    Коментарии (11)
    10 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Хуситы атаковали в Аденском заливе американский корабль

    Хуситы атаковали в Аденском заливе три гражданских судна и американский корабль

    Хуситы атаковали в Аденском заливе американский корабль
    @ REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

    Tекст: Ольга Иванова

    Хуситы в Йемене из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали три коммерческих судна и американский корабль, которые в тот момент находились в акватории Аденского залива, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    По его словам, атака была произведена беспилотниками и противокорабельными ракетами. Ей подверглись торговые суда Darwin и Gina компании Mediterranean Shipping Company, а также судно Yorktown компании Maersk, название американского корабля он не уточнил, передает ТАСС.

    Ранее управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о получении информации о нападении на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.

    Коментарии (11)
    10 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
    @ Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Диловар Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», отказался от участия в рассмотрении своей жалобы на арест, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как сообщил источник ТАСС, Диловар Исломов отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу.

    Жалобу на арест Исломова Мосгорсуд рассмотрит в среду.

    Ранее Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (10)
    11 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    @ t.me/XNRRussia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения – агентура «насчитала 16 прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев рассказал, что удары нанесены по объектам энергосистемы, заводам «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций.

    Кроме того, житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору – по данным подполья, в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета.

    Также известно, что после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.

    Двумя днями ранее ВКС ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.

    Коментарии (22)
    10 апреля 2024, 16:40 • Новости дня
    Стали известны место и время похорон Александра Ширвиндта

    Похороны Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в кругу родных

    Стали известны место и время похорон Александра Ширвиндта
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Похороны народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Театра сатиры.

    Как уточнили в пресс-службе, похороны Ширвиндта пройдут после полудня в кругу родных и сотрудников театра, передает ТАСС.

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

    Коментарии (10)
    11 апреля 2024, 08:38 • Новости дня
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Геостационарные спутники связи, используемые государственным предприятием «Космическая связь», находятся на пределе своих возможностей. Помочь снять нагрузку со спутников смогут перспективные аппараты низко- и среднеорбитальных телекоммуникационных группировок, сообщил гендиректор предприятия Алексей Волин.

    По его словам, ресурсы на пределе, поэтому «Космическая связь» ждет начала реализации проектов по развертыванию низкоорбитальных и среднеорбитальных группировок, которые должны будут забрать на себя значительную часть трафика, передает ТАСС.

    Волин добавил, что на геостационарной орбите сейчас работают 12 спутников «Космической связи», а вывести новые аппараты нельзя, так как больше не может быть, поскольку точки, где находятся космические аппараты, закреплены за Россией международными соглашениями в рамках Международного союза электросвязи.

    Он отметил, что связь – четко регламентированная сфера, и если вы начнете работать на чужих частотах, вы создадите помехи другим.

    Ранее российский спутник «Луч-5В» вошел в состав международной группировки системы спасения.

    Коментарии (5)
    10 апреля 2024, 17:25 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    @ АР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ перебрасывают резервы в район Работино, к северу от поселка, сказал Рогов ТАСС. Он предположил, что переброска может быть связана с возобновлением атак и контратак на этом направлении. Вместе с тем эти силы могут использовать для укрепления обороны.

    Пока ВСУ активно занимаются подготовкой оборонительной линии у города Орехова и поселка Малая Токмачка. Туда стянута масса техники и строителей.

    До этого Рогов сообщал, что армия Украины каждый день теряет в Работино не менее 20 человек убитыми, не считая техники.

    Коментарии (3)
    10 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Трое сыновей и внуки главы политбюро ХАМАС погибли в секторе Газа

    Трое сыновей и внуки главы политбюро ХАМАС погибли при обстреле в секторе Газа

    Трое сыновей и внуки главы политбюро ХАМАС погибли в секторе Газа
    @ Hamas Chief Office/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое сыновей главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в лагере для беженцев на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Также в результате израильского удара погибли внуки Хании, сообщает ТАСС.

    Эту информацию уже подтвердил сам глава политбюро палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что также всего из-за действий Израиля он потерял «не менее 60 членов семьи». Лидер ХАМАС в настоящий момент проживает в Дохе.

    Ранее в секторе Газа в квартале Аш-Шейх Радван был убит командующий силами нацбезопасности Джихад Абд Мухейсин при авиаударе израильских военных.

    Коментарии (24)
    Главное
    Пресечена спланированная британцами высадка ВСУ на Тендровскую косу
    Командующий ВСУ заявил, что армия держит оборону из последних сил
    Подполье: Жители Николаевской области передают данные о передвижениях ВСУ
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной
    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана по Израилю
    Первая женщина космонавт Белоруссии получила звание Героя

    Топ-10 российских регионов, которые кормят весь мир

    Минсельхоз составил рейтинг из 10 главных российских регионов, которые внесли основной вклад в экспорт российского продовольствия. В тройке бессменных лидеров – Ростовская область и Краснодарский край, которые еще в советское время считались «житницей» России. Однако в рейтинге есть такие неожиданные на первый взгляд лидеры по экспорту продуктов питания, как Москва, а также новички. Кто обеспечивает доходы России от экспорта продовольствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения

    Ровно восемьдесят лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер

    Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине принят Радой спустя два дня обсуждений. В общей сложности депутаты предлагали свыше 4 тыс. поправок к документу, что и стало причиной промедления. В чем заключаются особенности закона и как его принятие скажется на ходе СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............