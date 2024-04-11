Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.0 комментариев
Медведев назвал абсолютным злом призывы Байдена выделить новый транш средств Киеву
Зампред Совбеза Медведев назвал абсолютным злом призывы Байдена выделить новый транш средств Киеву
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «абсолютным злом» призывы американского президента Джо Байдена к Конгрессу США о голосовании за выделение нового транша помощи Киеву.
В своем Telegram-канале он указал, что это не принесет никакого окончания конфликта, а только спровоцирует еще больше смертей.
«Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…» – подчеркнул Медведев.
Также политик отметил, что можно уже в который раз вспомнить о «деменции старика» и «коррупции сына», а также про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства.
В заключение политик заметил, что суть заключается именно в том, что продолжение финансирования киевского режима ведет к затягиванию конфликта.
Ранее Байден, говоря о том, что придерживается современных взглядов, назвал себя человеком XX века.