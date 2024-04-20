В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
Несколько беспилотников сбиты над Калужской областью
Силы ПВО ВС России обнаружили и сбили несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области.
Обломки не задели населенные пункты, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте работают специалисты.
Ранее обломки упавшего беспилотников нашли в Липецкой области.