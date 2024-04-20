Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за сутки вырос на 221 см, до 911 см
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за сутки вырос на 221 см и достиг 911 см
В Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим вырос на 221 сантиметр и достиг отметки 911 сантиметров, сообщает информационный центр региона.
Критическая отметка уровня воды, при этом, составляет 850 сантиметров, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что из-за паводков ограничили движение с 40 по 41-й км региональной автодороги Ишим – Казанское – граница Казахстана в Тюменской области из-за паводков.
Как говорится в сообщении ГИБДД, ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть на участке 40 - 41-й км.
Отмечается, что на этом отрезке трассы установлены временные дорожные знаки, работает наряд ДПС.
Ранее в Тюменской области вода подошла ко всем населенным пунктам по течению реки Ишим.