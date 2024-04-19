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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    19 апреля 2024, 08:43 • Новости дня

    В Тюменской области вода подошла ко всем населенным пунктам по течению реки Ишим

    Tекст: Александра Юдина

    В Казанском районе Тюменской области паводковая вода из реки Ишим подошла ко всем населенным пунктам, расположенным по ее течению, подтоплено 93 дома, сообщила глава района Татьяна Богданова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что вода добралась до всех населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления по течению реки Ишим и движется в сторону Ишимского района.

    Как сообщают власти, в селе Казанском произошло ночное просачивание воды на дамбе по улице Совхозная. Силами специалистов оно было оперативно устранено.

    В данный момент ведется круглосуточное окарауливание дамб. В работах по ликвидации последствий паводка также задействованы волонтеры.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что на территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации.

    Во вторник сообщалось, что уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области составил 808 сантиметров при критическом значении в 800 сантиметров и достиг критериев опасного явления «половодье».

    18 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    В Кургане возникла угроза прорыва дамбы

    МЧС призвало жителей Кургана эвакуироваться из-за риска прорыва дамбы

    В Кургане возникла угроза прорыва дамбы
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей Кургана призывают эвакуироваться в связи с риском прорыва дамбы, сообщает ГУ МЧС по Курганской области.

    Специалисты МЧС проводят обход жителей и информируют их о необходимости эвакуироваться до конца сегодняшнего дня, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе достиг 10 метров.

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    17 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Глава МЧС допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области

    Глава МЧС Куренков допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области

    Глава МЧС допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации, доложил глава МЧС Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.

    В Тюменской области подтоплены 12 низководных мостов и один участок автодороги, однако ситуация может ухудшиться, сообщил Куренков, передает ТАСС.

    По словам главы МЧС, если объем сброса воды из казахстанских водохранилищ сохранится на текущем уровне, в регионе возможен наихудший сценарий развития обстановки.

    Ранее Куренков назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия.

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    17 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Из-за массовой сдачи билетов в Кургане отменили часть авиарейсов

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд рейсов из Москвы в Курган и обратно отменили из-за сдачи билетов пассажирами, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Отмечается, что отмена рейсов связана с низкой нагрузкой, люди испугались и сдали билеты, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, были отменены рейсы на 16 апреля и 23 апреля ТИ-1091 и ТИ-1092 Москва – Курган – Москва и назначенные на 21 апреля рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва – Курган – Москва.

    Ранее сообщалось, что аэропорт, по прогнозам, попадает в зону возможного подтопления.

    Тем временем уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления.

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    16 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    В Курганской области возвели порядка 17 км дамб для защиты от паводка

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 17 км защитных сооружений возведено в Курганской области для защиты от паводковых вод, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По данным ведомства, в Кургане наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реке Тобол, передает ТАСС.

    Сотрудники МЧС продолжают работы по укреплению дамбы, возведено порядка 17 км защитных насыпей. Известно, что в берегоукрепительных работах в день посменно участвуют до 4 тыс. человек.

    В Кургане затопило почти тысячу домов и участков. Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку неблагоприятного явления.

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    16 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Глава МЧС назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия
    Глава МЧС назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году весеннее половодье в России стало рекордным по масштабу за последние несколько десятилетий, заявил глава МЧС Александр Куренков.

    «В этом году паводки рекордные за многие десятилетия», – приводит пресс-служба ведомства слова министра, который находится с рабочим визитом в пострадавшей от паводка Курганской области, передает ТАСС.

    Ранее паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера.

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    17 апреля 2024, 15:50 • Новости дня
    В Курганской области рекомендовали воздержаться от поездок по федеральным трассам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение грузовых автомобилей на федеральных дорогах в Курганской области ограничили из-за ситуации с паводком, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

    В частности, ограничение вводится с 17 апреля по федеральной трассе «Иртыш», это связано с эвакуацией людей и обеспечении бесперебойной работы экстренных оперативных служб, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при ликвидации ЧС в регионе. Ведомство рекомендовало автомобилистам временно воздержаться от поездок.

    Ранее в среду уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глава российского государства Владимир Путин обсудит на совещании с правительством ситуацию с паводками.

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    16 апреля 2024, 23:22 • Новости дня
    Уровень воды в Тоболе превысил 8 метров

    Уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 81 см и превысил 8 метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 804 см, свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной местными властями.

    Всего за сутки вода поднялась на 81 см, преодолев критическую отметку в 8 метров.

    В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в регионе подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в 6 муниципальных округах, передает ТАСС.

    Отмечается, что в 25 населенных пунктах отключено электричество, власти призывают жителей всех поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.

    Губернатор Вадим Шумков предупредил об «очень сложной ситуации» и сообщил, что уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров.

    Ранее сообщалось, что в Кетовском округе в 20 км от Кургана уровень воды в Тоболе еще днем превысил 10 метров и продолжает расти.

    Глава региона Вадим Шумков посоветовал местным жителям «не надеяться на авось», забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, документы, вещи и покинуть территории, которые может затопить.

    В самом Кургане затопило почти тысячу домов и участков.


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    17 апреля 2024, 22:40 • Новости дня
    Уровень воды в Тоболе у Кургана превысил 9 м

    Tекст: Антон Антонов

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 см, превысив 9 м, свидетельствуют данные местных властей.

    По информации на 0.00 (22.00 мск), уровень воды вырос до 946 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МЧС Александр Куренков не исключил, что уровень воды в Курганской области может установить исторический рекорд.

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    18 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Участок набережной затопило в центре Кургана

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Кургана частично затоплена набережная реки Тобол, сообщают информационные агентства.

    В районе затопленного участка набережной расположены госучреждения, банк, многоэтажные дома. Сотрудники полиции запретили жителям выходить на набережную.

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 970 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МЧС Александр Куренков сообщил, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.

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    18 апреля 2024, 19:10 • Новости дня
    Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Кургане

    Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в трех микрорайонах Кургана

    Tекст: Валерия Городецкая

    В связи с угрозой подтопления жителям трех микрорайонов Кургана рекомендовано эвакуироваться, сообщило правительство Курганской области.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале курганского правительства, эвакуация объявлена в микрорайонах Малое Чаусово, Восточный и Вороновка. Жителей призывают незамедлительно покинуть опасную зону.

    Накануне уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления.

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    17 апреля 2024, 07:17 • Новости дня
    В Кургане уровень Тобола за четыре часа поднялся на 20 см до 8,5 м

    Уровень воды в Тоболе возле Кургана поднялся за четыре часа на 20 см, достигнув критической отметки в 8,5 метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления, сообщает администрация Курганской области.

    «За четыре часа уровень воды в реке Тобол вырос на 20 см. На 17 апреля на 6.00 по местному времени (4.00 по Москве) уровень составляет 850 см», – приводит сообщение администрации ТАСС.

    Из-за паводка в Курганской области подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести округах. Без электричества остаются 25 пунктов.

    Власти призвали жителей поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.

    Губернатор Вадим Шумков заявил, что в области прогнозируется «очень сложная ситуация», уровень воды может подняться до 11 метров.

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    16 апреля 2024, 16:51 • Новости дня
    Три района Оренбурга попали под угрозу подтопления

    Три района Оренбурга попали под угрозу подтопления из-за роста уровня воды в реке Сакмаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Угроза подтопления есть трех районах Оренбурга – поселке Кушкуль, микрорайоне Подмаячный и 18-м разъезде – из-за роста уровня воды в реке Сакмаре, сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин.

    Салмин призвал жителей подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации, передает ТАСС.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков в третий раз с начала паводка отправился в Оренбургскую область, где продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС.

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    17 апреля 2024, 16:50 • Новости дня
    Куренков: Уровень воды в Курганской области может установить исторический рекорд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курганской области вода, согласно прогнозам, поднимется до исторического рекорда, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным и правительством.

    В Курганской области вода подошла непосредственно к самому городу Кургану, в ближайшее время ожидаются максимальные уровни воды до 10 метров, что является историческим рекордом, сказал министр, передает ТАСС.

    В среду уровень воды в реке Тобол в Кургане дошел до отметки опасного явления в 850 см. На федеральных трассах в Курганской области ограничили движение грузовых автомобилей.

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    17 апреля 2024, 07:46 • Новости дня
    Число подтопленных участков в Томской области за сутки выросло до 484

    Tекст: Денис Тельманов

    Число подтопленных приусадебных участков в Томской области за сутки увеличилось на 153 и достигло 484, в зоне затопления остаются четыре населенных пункта и пять садоводческих товариществ, сообщает МЧС России.

    По данным ведомства, подтоплены также 36 жилых домов и несколько участков дорог, в том числе один в самом Томске, передает ТАСС

    Власти региона ранее сообщали о переливах семи участков дорог.

    Проведенные ледовзрывные работы на реке Томь позволили приостановить повышение уровня воды, однако ситуация остается сложной.

    При наихудшем сценарии развития паводка в зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов.

    В четырех населенных пунктах Томского района введен режим ЧС, жители нескольких деревень и СНТ эвакуированы.

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    18 апреля 2024, 11:37 • Новости дня
    В Курганской области опровергли прорыв дамбы в селе Большое Чаусово

    Tекст: Александра Юдина

    Сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово Кетовского района Курганской области не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе администрации Кетовского муниципального округа.

    Из сообщения ведомства следует, что распространяемая в социальных сетях информация является неверной, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в администрации, специалисты обнаружили лишь небольшую протечку под бетонными плитами моста. На место происшествия оперативно была направлена техника.

    «Ситуация находится под контролем», – подчеркнули в администрации.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.

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