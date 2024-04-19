В Тюменской области вода подошла ко всем населенным пунктам по течению реки Ишим

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что вода добралась до всех населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления по течению реки Ишим и движется в сторону Ишимского района.

Как сообщают власти, в селе Казанском произошло ночное просачивание воды на дамбе по улице Совхозная. Силами специалистов оно было оперативно устранено.

В данный момент ведется круглосуточное окарауливание дамб. В работах по ликвидации последствий паводка также задействованы волонтеры.

Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что на территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации.

Во вторник сообщалось, что уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области составил 808 сантиметров при критическом значении в 800 сантиметров и достиг критериев опасного явления «половодье».