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Уровень воды в реке Ишим у тюменского села Ильинка превысил критическое значение
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области составил 808 сантиметров при критическом значении в 800 сантиметров и достиг критериев опасного явления «половодье», сообщает информационный центр правительства региона.
Как говорится в сообщении, вода в реке Ишим у села Ильинка достигла критериев половодья и составила на 8.00 (время местное) уровень 808 см над нулем поста, передает РИА «Новости».
Там добавили, что подъем воды продолжается, ожидается нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами, затопление низководных мостов и сельскохозяйственных земель.
Ранее во вторник жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за паводка.