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    16 апреля 2024, 06:42 • Новости дня

    Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за паводка

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей Ишима в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Соответствующие оповещения были разосланы населению, сообщили в правительстве региона.

    «Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», – приводит ТАСС сообщение правительства Тюменской области. 

    Отмечается, что ранее глава региона Александр Моор сообщал о значительном ухудшении паводкового прогноза в Тюменской области. По его данным, приход большой воды во время паводка ожидается через два-три дня в первых населенных пунктах области. Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области заблаговременно.

    При этом в ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. Так, после ухудшения прогнозов по паводку наращивают уровень дамбы в деревне Казанке Тюменской области. К работам подключены порядка 300 добровольцев. Общая высота дамбы составит 10 метров.

    «За два часа подготовлено 10 000 мешков, в планах еще 20 000», – уточнили в правительстве региона.

    Ранее сообщалось, что в Бурятии из-за паводка, вызванного резким подъемом уровня воды в реке Селенга, затопило 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе «Колос» в Прибайкальском районе республики.

    Из зоны бедствия были эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей.

    Кроме того, в столице Бурятии Улан-Удэ затоплен жилой дом в микрорайон Мостовой, а в СНТ «Академия» – 35 участков, в трех домах вода поднялась выше уровня пола.

    13 апреля 2024, 15:59 • Новости дня
    Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
    Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров, об этом заявили в городской администрации в субботу.

    К 16.00 по местному времени (14.00 мск) уровень воды в Урале дошел до 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, указали в мэрии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров. Опасным уровнем там считается 870 сантиметров.

    Ранее из Оренбургского городского перинатального центра эвакуировали 34 беременных, 28 рожениц, 31 новорожденного и 20 пациенток гинекологического отделения из-за угрозы подтопления.

    В пятницу мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации.

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    15 апреля 2024, 07:00 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м
    @ 45.mchs.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 631 см, поднявшись на 140 см, свидетельствуют данные местных властей. Уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасную отметку.

    За последние пару часов вода в Тоболе поднялась на 12 см, передает ТАСС.

    Главк МЧС по Томской области сообщил, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки повысился, несмотря на взрывные работы на реке в выходные. У Лагерного сада уровень воды достиг 860 см (опасная отметка – 890 см), у Козюлино – 956 см (опасная отметка – 980 см), у Речвокзала – 761 см (опасная отметка – 750 см), передает РИА «Новости».

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 18 см, до 1169 см, у Орска – до 620 см, сообщили в оренбургском Гидрометцентре.

    Руководитель главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что угроза возникновения ЧС в связи с прохождением паводка существует на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас.

    Напомним, глава республики Алексей Цыденов сообщил, что «проблемы паводков дошли» и до Бурятии. В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления.

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    13 апреля 2024, 20:44 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 1187 сантиметров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вода в реке Урал у Оренбурга дошла до отметки в 1187 сантиметров, сообщили в правительстве Оренбургской области вечером в субботу.

    При этом уровень воды в Орске уменьшился до 699 сантиметров, указали в областном руководстве, передает РИА «Новости».

    Порядка 11,7 тыс. домов и 18,7 тыс. приусадебных участков в регионе затопило.

    Несколькими часами ранее уровень воды в Урале у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров.

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    14 апреля 2024, 07:33 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 2 см

    Впервые с начала паводка снизился уровень воды в реке Урал у Оренбурга

    Tекст: Антон Антонов

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка, сообщил руководитель пресс-службы главка МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

    Администрация Оренбургского района сообщала, что в течение десяти часов уровень воды оставался на отметке 1187 см. Власти сообщили об этом в 06.00 (04.00 мск).

    Как сообщил Ситников, по данным на 08.00 (06.00 мск) уровень воды опустился до отметки 1185 см, передает ТАСС.

    Напомним, накануне вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.

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    14 апреля 2024, 22:33 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 см

    Tекст: Антон Антонов

    За день уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 94 см, он достиг 585 см, сообщили городские власти.

    К 08.00 (06.00 мск) 14 апреля был зафиксирован уровень в 491 см, к 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) – 585 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, власти не исключают, что уровень воды может подняться до 10 м 70 см и оказаться выше максимума 1994 года.

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    13 апреля 2024, 15:05 • Новости дня
    Токаев: Форум «Астана» отменяется из-за наводнения в Казахстане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международный форум «Астана» в Казахстане отменен из-за «беспрецедентного наводнения» в стране, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Необходимость сэкономить финансовые средства для ликвидации последствий масштабных разрушений потребовала отмены форума, указал Токаев в соцсети X, передает RT.

    Он пояснил, что форум, намеченный на 13-14 июня 2024 года, отменен по этой причине.

    Ранее в Казахстане сообщали, что в скором времени туда должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, из-за этого начаты работы по углублению устья реки Урал.

    Также в стране выявили нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

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    15 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Паводковые воды подтопили дома в Бурятии

    Из-за паводка в Бурятии эвакуированы 22 человека

    Паводковые воды подтопили дома в Бурятии
    @ Алексей Цыденов/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    Цыденов сообщил в Telegram, что «проблемы паводков дошли» до Бурятии, хоть и «в гораздо меньших масштабах», чем в уральских регионах. Причиной паводка глава Бурятии назвал «затор льда на Селенге», запланирован «взрыв затора». По его словам, эвакуировано 22 человека, включая шесть детей. Два человека находятся в ПВР.

    Напомним, в Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.

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    14 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа до 519 см

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 519 см, сообщил первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев.

    По его словам, уровень воды у Кургана стремительно растет и по данным на 12.00 он составляет до 519 сантиметров, передает «Интерфакс».

    Ранее губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области уровень воды в районе села Темляки Кетовского муниципального округа продолжает расти, усиливается напор и скорость течения реки.

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    13 апреля 2024, 07:40 • Новости дня
    В Южно-Сахалинске ожидается подтопление сельхозугодий

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье, 14 апреля, в Южно-Сахалинске прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий и дорог из-за подъема уровня воды в реке Сусуя. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.

    «В реке Сусуя прогнозируется подъем уровня воды... Ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части города Южно-Сахалинска», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    Жителям низменных районов рекомендовано подготовиться к возможному подтоплению, иметь запас продуктов и воды, а также отложить выезды на рыбалку и охоту.

    Напомним, что в октябре прошлого года тайфун с сильными дождями и штормовым ветром вызвал наводнение в Южно-Сахалинске. Тогда в областном центре был введен режим ЧС.

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    15 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Число подтопленных паводком домов в России превысило 15,8 тысячи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество домов, оказавшихся в зоне паводка на территории России, приблизилось к 16 тысячам, сообщили в пресс-службе МЧС.

    По данным ведомства, на территории 33 регионов подтоплены более 15,8 тыс. жилых и дачных домов, порядка 28 тыс. приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Оренбуржье из-за паводка эвакуировали более 16,5 тыс. человек.

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    13 апреля 2024, 08:28 • Новости дня
    Перинатальный центр в Оренбурге эвакуировали из-за паводка

    В Оренбурге из-за паводка эвакуировали более 80 человек из перинатального центра

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за угрозы подтопления из Оренбургского городского перинатального центра на проспекте Гагарина эвакуировали 34 беременных, 28 рожениц и 31 новорожденного, а также 20 пациенток гинекологического отделения, сообщило Министерство здравоохранения Оренбургской области.

    Такое решение было принято в связи с тем, здание роддома находится вблизи зоны подтопления, следует из сообщения в Telegram-канале Минздрава.

    Министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила, что мамочек с новорожденными перевезли на автомобилях скорой медицинской помощи, пациенток из гинекологии – эвакуировали на автобусах, все пациенты перинатального центра были доставлены в Областной перинатальный центр при ООКБ №2.

    Ранее в Оренбурге, где уровень воды в Урале достиг 11 метров 62 сантиметров, жители многоэтажных домов начали строить дамбы.

    Напомним, мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации.

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    15 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

    Паслер: Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Орске паводковая вода ушла с территорий более 3,7 тыс. домов, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Как написал Паслер в своем Telegram-канале, по состоянию на понедельник от воды освободилось 3763 дома на территории Орска, комиссия по оценке ущерба от паводка обследовала почти 1 тыс. домов, передает ТАСС.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.

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    15 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка

    Куренков: Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Илек Оренбургской области ожидается самая сложная паводковая ситуация, туда направлены спасатели, сообщил глава МЧС Александр Куренков на встрече с местными жителями в Орске.

    Куренков отметил, что переброшенная в Орск группировка спасателей по-прежнему работает в регионе, передает ТАСС.

    «Они своеобразным перекатом продолжают двигаться по Оренбургской области и сейчас будут находиться в селе Илек, в котором будет самая сложная ситуация, на наш взгляд», – сказал он.

    В пятницу уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума.

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    14 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Дополнительная группа МЧС направлена из Казани в Оренбург для борьбы с паводком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительная группировка из 52 человек, 10 единиц техники и шести плавсредств направлена из Казани в Оренбург для помощи в борьбе с паводком, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По сообщению пресс-службы, в воскресенье из Казани в Оренбург для оказания помощи по ликвидации последствий паводка направился сводный мобильный отряд в составе 52 человек, 10 единиц техники и шести плавсредств, укомплектованных необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды, передает РИА «Новости».

    Как отметили в МЧС, в селе Никольском, где начала прибывать вода, объявлена эвакуация, в Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.

    Всего в Оренбургской области в зоне паводка остаются почти 13,5 тыс. жилых домов и 20,5 тыс. придомовых участка.

    Ранее в МЧС сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка.

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    14 апреля 2024, 10:17 • Новости дня
    Энергетики начали восстанавливать электроснабжение в Орске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергетики начали подключать линии электропередачи в микрорайоне Старый Город Орска, сообщили в администрации города.

    Как говорится в сообщении, специалисты ведут восстановительные работы оборудования распределительных сетей в Старом Городе. Там добавили, что ночью включили ЛЭП напряжением шесть киловольт по улицам Пионерской, Оренбургской, Добролюбова, Советской, передает ТАСС.

    В администрации добавили, что подача электричества возобновлена пока только в тех, где не подтоплены придомовые территории и подвальные помещения, а также исправны внутридомовые сети, ремонтом занимаются 29 аварийных бригад – 80 человек и 29 единиц техники. Подтопленные ЛЭП ремонтируют с катеров и лодок

    Напомним, в субботк вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.

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