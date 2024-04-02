Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
Путин поддержал идею обеспечить ветеранов СВО с ампутацией спецтранспортом
Путин поддержал идею обеспечить ветеранов СВО с ампутацией специальными автомобилями
Предложение обеспечить ветеранов спецоперации с тяжелой ампутацией машинами с ручным управлением поддержал президент Владимир Путин в ходе встречи с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
В ходе встречи руководитель фонда заявила, что для ветеранов СВО с ампутацией важно социализироваться, они хотят работать, передает ТАСС.
«Мы хотим выступить с инициативой для того, чтобы обеспечить этих ребят автомобилями с ручным управлением и включить в перечень средств реабилитации такую возможность», – сказала она.
«Будем считать, что этот вопрос решен», – ответил ей глава государства.
В октябре 2023 года замминистра труда Алексей Вовченко сообщал, что более половины случаев инвалидности среди участников СВО связаны с ампутацией конечностей.