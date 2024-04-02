Путин поддержал идею обеспечить ветеранов СВО с ампутацией спецтранспортом

Путин поддержал идею обеспечить ветеранов СВО с ампутацией специальными автомобилями

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи руководитель фонда заявила, что для ветеранов СВО с ампутацией важно социализироваться, они хотят работать, передает ТАСС.

«Мы хотим выступить с инициативой для того, чтобы обеспечить этих ребят автомобилями с ручным управлением и включить в перечень средств реабилитации такую возможность», – сказала она.

«Будем считать, что этот вопрос решен», – ответил ей глава государства.

В октябре 2023 года замминистра труда Алексей Вовченко сообщал, что более половины случаев инвалидности среди участников СВО связаны с ампутацией конечностей.