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Минтруд: Ампутации есть у более половины признанных инвалидами бойцов СВО
Замглавы Минтруда Вовченко заявил о 54% связанных с ампутацией случаев инвалидности среди участников СВО
Свыше половины случаев инвалидности среди участников спецоперации связаны с ампутацией конечностей, заявил заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко.
От общего числа освидетельствованных порядка 54% признаны инвалидами люди с ампутациями конечностей, сказал Вовченко, передает ТАСС.
Среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией не наблюдается, основные причины для ампутации у гражданских – диабет, старческие нарушения, сосудистые отклонения.
Доля ампутаций верхних конечностей составляет около 20%, это «беспрецедентно высокая доля», отметил замминистра. Из всех освидетельствованных 84% имеют рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации. Речь идет не только о протезах, но и о колясках, специальной одежде, ортопедической обуви.
Вовченко добавил, что свыше 80% участников спецоперации проходят освидетельствование в Москве, Подмосковье и Петербурге.