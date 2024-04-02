«Господа французы! Господин Макрон! Уберите своих наемников с нашей святой русской земли. А иначе мы вам напомним, что такое «Березина», – приводит обращение атамана Telegram-канал «Первый казачий».

Свое обращение атаман записал в Станице Луганской (ЛНР) на фоне разрушенного украинским снарядом старинного казачьего куреня (дома). Дьяконов обвинил в его разрушении, в том числе, Францию, которая в 2014 году запустила механизм гражданской войны на Украине.



Дьяконов добавил, что в этом доме 1804 года постройки до 2014 года жили потомки донского казака Николаева, участвовавшего в Бородинском сражении, передает «Газета.ru». Также он подчеркнул, что казак Николаев вместе с другими российскими военными вступил в сдавшийся Париж в 1814 году.



Дьяконов пообещал восстановить курень и другие подобные сооружения. В том числе, силами французских военнопленных. «Учите русский язык, пригодится», – завершил свое обращение атаман.

Напомним, Эммануэль Макрон не исключил, что Франции на Украине «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

