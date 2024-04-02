Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
Путин назвал неизбежным крах колониализма
Путин назвал неизбежным процесс краха колониализма
Обвинения в окончании эпохи колониализма, звучащие в адрес России со стороны западных государств, ошибочны, этот процесс был неизбежен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.
Путин отметил, что на Западе до сих пор обвиняют Россию в том, что «кто-то когда-то лишился своего колониального могущества», передает ТАСС.
«Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.