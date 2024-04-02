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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 15:38 • Новости дня

    Путин поручил увеличить эффективность работы участковых

    Tекст: Александра Юдина

    Необходимо повысить эффективность работы участковых полицейских в стране, заявил в ходе заседания коллегии МВД президент Владимир Путин.

    По его словам, многие участковые качественно выполняют свою трудную и порой незаменимую работу, при этом необходимо увеличить эффективность работы участковых, передает ТАСС.

    Также президент отметил, что в России снижается уровень подростковой преступности, чему способствует профилактика.

    Путин подчеркнул, что важно защищать подростков от радикалов и экстремистов в глобальных сетях и в целом от преступной среды.

    «Нужно ее продолжать, в том числе подразделениям МВД по делам несовершеннолетних, подключать к этой работе общественные, религиозные, просветительские, образовательные и волонтерские организации, в целом те широкие возможности, которые планируется создать в рамках нашего нового национального проекта «Молодежь России», – заключил президент.

    Ранее Путин поручил ГИБДД внедрять передовые технологии безопасности на дороге.

    2 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин: В среде террористов все легко продается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.

    В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

    Он добавил, что заказы подобных преступлений за деньги не единичны. «В этой профессиональной среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми», – сказал Путин.

    В этой среде «также все легко и продается, любая информация, – и покупается». Россия доберется до конечных заказчиков теракта, выразил уверенность президент.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 07:49 • Новости дня
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

    День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.

    Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».

    Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

    В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.

    Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

    В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

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    2 апреля 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    «Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.

    Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

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    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    «Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.

    «На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.

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    2 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о сотрудничестве украинских диверсантов в Донбассе с оргпреступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Диверсионные группы с Украины при организации атак в Донбассе и Новороссии пользуются каналами связи с преступными группами, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    Сотрудники внутренних дел, работающие в этих регионах, вынуждены сталкиваться не только с криминалом, но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии организованной преступности, указал глава государства, передает ТАСС.

    Он отметил тех, кто, организовывая работу в Донбассе и Новороссии, «выезжает в боевые служебные командировки, несет службу в сводных отрядах полиции». Среди них «люди разных национальностей, вероисповеданий практически со всей нашей большой страны», указал Путин.

    «Одна из важнейших задач в Донбассе и Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил работу сотрудников МВД в новых регионах России.

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    2 апреля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: На Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие на Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседании коллегии МВД.

    «Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также указал на попытки недоброжелателей России «доразвалить» ее после того, как перестал существовать Советский Союз. Они планировали подчинить своим геополитическим интересам то, что осталось бы от Российского государства, заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.

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    2 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин призвал наращивать готовность к ЧС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Готовность к возникновению чрезвычайных ситуаций в стране необходимо постоянно усиливать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

    Глава государства подчеркнул, что все важные объекты должны постоянно контролироваться, в том числе силами МВД, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на коллегии МВД.

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    2 апреля 2024, 13:09 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на коллегии МВД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен принять участие в заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент выступит на расширенном заседании коллегии МВД, сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    После заседания глава государства продолжит работу в Кремле.

    Также президент проведет встречу с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. 3 апреля исполнится год со дня подписания указа о создании этого фонда, напомнил Песков.

    Он добавил, что фонд занимается помощью участникам спецоперации. Одним из главных вопросов остается забота о защитниках России.

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    2 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что проводится оценка действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

    Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.

    «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.

    Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал приоритеты деятельности МВД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Приоритетами деятельности МВД должны стать обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ведомства.

    «Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности», – сказал он.

    Также глава государства призвал правоохранительные органы усилить борьбу с опасными наркотиками, так как их употребление в России возросло, передает ТАСС.

    «В последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли», – сказал Путин.

    Глава государства напомнил, что в марте на заседаниях коллегий ФСБ и Генпрокуратуры РФ также обсуждались задачи в сфере правоохранительной деятельности.

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    2 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Путин отметил работу сотрудников МВД в новых регионах России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД отметил работу сотрудников полиции в Донбассе и Новороссии, где им приходится противодействовать ДРГ.

    Президент отметил, что диверсионные группы в новых регионах РФ пытаются использовать каналы преступных групп, передает РИА «Новости».

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    2 апреля 2024, 14:20 • Новости дня
    Путин: Внутренние и внешние угрозы направлены на сдерживание России

    Tекст: Вера Басилая

    Внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.

    Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета, передает ТАСС.

    По его словам, ключевая задача – укрепление тесной координации всех правоохранительных и специальных служб.

    Президент отметил, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции и нейтрализация организованной преступности являются приоритетами ведомства.

    «Имею в виду, что такие [преступные] группировки, а иногда речь идет о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал приоритеты деятельности МВД.


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    2 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин потребовал улучшить борьбу с преступлениями в сфере IT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо улучшать механизмы борьбы с преступлениями в сфере IT, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

    «Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд рублей. Нужно серьезно совершенствовать механизмы борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение», – потребовал Путин, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что правоохранителям необходимо последовательно продолжать борьбу с коррупцией. «Важнейшей задачей остается и принципиальная, последовательная борьба с коррупцией, которая отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, в социальной сфере», – сказал глава государства на заседании коллегии МВД России.

    Это также относится в полной мере к обеспечению внутренней безопасности в самой системе МВД России.

    Президент потребовал добиваться роста раскрываемости коррупционных и других преступлений, включая те, которые оставались нераскрытыми в предыдущие годы.

    В 2023 году выросло «число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений». «Надо оперативно реагировать на эту негативную тенденцию», – сказал Путин.

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    2 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин поручил ГИБДД внедрять передовые технологии безопасности на дороге

    Tекст: Вера Басилая

    ГИБДД должна активно внедрять передовые технологии безопасности, современные средства и способы организации движения на дорогах, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    «Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях. Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент добавил, что «автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться», поэтому ГИБДД должна активно внедрять передовые технологии безопасности, современные средства и способы организации движения.

    «Важно заниматься просветительской работой, воспитывать культуру ответственного поведения на дорогах, причем начиная со школьного – а может быть даже и дошкольного – возраста», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин призвал наращивать готовность к ЧС в России.

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