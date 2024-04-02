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Путин поручил увеличить эффективность работы участковых
Необходимо повысить эффективность работы участковых полицейских в стране, заявил в ходе заседания коллегии МВД президент Владимир Путин.
По его словам, многие участковые качественно выполняют свою трудную и порой незаменимую работу, при этом необходимо увеличить эффективность работы участковых, передает ТАСС.
Также президент отметил, что в России снижается уровень подростковой преступности, чему способствует профилактика.
Путин подчеркнул, что важно защищать подростков от радикалов и экстремистов в глобальных сетях и в целом от преступной среды.
«Нужно ее продолжать, в том числе подразделениям МВД по делам несовершеннолетних, подключать к этой работе общественные, религиозные, просветительские, образовательные и волонтерские организации, в целом те широкие возможности, которые планируется создать в рамках нашего нового национального проекта «Молодежь России», – заключил президент.
Ранее Путин поручил ГИБДД внедрять передовые технологии безопасности на дороге.