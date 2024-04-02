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Путин поручил ГИБДД внедрять передовые технологии безопасности на дороге
ГИБДД должна активно внедрять передовые технологии безопасности, современные средства и способы организации движения на дорогах, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
«Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях. Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог», – цитирует ТАСС Путина.
Президент добавил, что «автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться», поэтому ГИБДД должна активно внедрять передовые технологии безопасности, современные средства и способы организации движения.
«Важно заниматься просветительской работой, воспитывать культуру ответственного поведения на дорогах, причем начиная со школьного – а может быть даже и дошкольного – возраста», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин призвал наращивать готовность к ЧС в России.