Путин поручил ГИБДД внедрять передовые технологии безопасности на дороге

Tекст: Вера Басилая

«Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях. Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог», – цитирует ТАСС Путина.

Президент добавил, что «автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться», поэтому ГИБДД должна активно внедрять передовые технологии безопасности, современные средства и способы организации движения.

«Важно заниматься просветительской работой, воспитывать культуру ответственного поведения на дорогах, причем начиная со школьного – а может быть даже и дошкольного – возраста», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин призвал наращивать готовность к ЧС в России.