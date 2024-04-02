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Песков анонсировал выступление Путина на коллегии МВД
Во вторник президент Владимир Путин намерен принять участие в заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент выступит на расширенном заседании коллегии МВД, сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
После заседания глава государства продолжит работу в Кремле.
Также президент проведет встречу с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. 3 апреля исполнится год со дня подписания указа о создании этого фонда, напомнил Песков.
Он добавил, что фонд занимается помощью участникам спецоперации. Одним из главных вопросов остается забота о защитниках России.