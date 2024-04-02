В Краснодарском крае за неделю погибло более 100 дельфинов

Tекст: Алексей Дегтярев

К концу марта число выбросов китообразных в регионе возросло, за последнюю неделю зафиксирован 101 случай гибели дельфинов, 31 марта сообщали о 26 погибших, сказала Белей РИА «Новости».

За месяц там умерло 137 китообразных. На многих животных фиксируются следы прилова – признаки пребывания в рыболовных сетях. У дельфинов вдавленные царапины на теле, стертые плавники, обширные раны, вспоротый живот и другие признаки.

Китообразные погибают, попав в сети, а рыбаки пытаются избавиться от тел, «скрыть сам факт наличия прилова».

«Но такое количество уже никак не скроешь», – подчеркнула специалист.

По ее словам, самыми опасными являются камбальные сети, нужно найти им замену, а также необходимо пересмотреть правила рыболовства. В ином случае, отметила директор центра, Черное море может остаться без дельфинов.

В январе в Краснодарском крае решили сделать первый реанимобиль для дельфинов. Машину планировали оснастить спасательными устройствами.