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В Краснодарском крае за неделю погибло более 100 дельфинов
Свыше 100 дельфинов в Краснодарском крае погибло в последние семь дней, сообщила директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
К концу марта число выбросов китообразных в регионе возросло, за последнюю неделю зафиксирован 101 случай гибели дельфинов, 31 марта сообщали о 26 погибших, сказала Белей РИА «Новости».
За месяц там умерло 137 китообразных. На многих животных фиксируются следы прилова – признаки пребывания в рыболовных сетях. У дельфинов вдавленные царапины на теле, стертые плавники, обширные раны, вспоротый живот и другие признаки.
Китообразные погибают, попав в сети, а рыбаки пытаются избавиться от тел, «скрыть сам факт наличия прилова».
«Но такое количество уже никак не скроешь», – подчеркнула специалист.
По ее словам, самыми опасными являются камбальные сети, нужно найти им замену, а также необходимо пересмотреть правила рыболовства. В ином случае, отметила директор центра, Черное море может остаться без дельфинов.
В январе в Краснодарском крае решили сделать первый реанимобиль для дельфинов. Машину планировали оснастить спасательными устройствами.