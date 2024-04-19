Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.9 комментариев
В Донецке ранен мужчина в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА
В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке ранен мужчина 1965 года рождения.
Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, инцидент произошел в Петровском районе города, передает ТАСС.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя и погиб еще один.
«По состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) – в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1965 г. р.», – говорится в сообщении СЦКК.