Тбилиси назвал главных иностранных доноров применения «коктейлей Молотова»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Я лично в течение года общался с этими фондами и просил, чтобы они сделали публичными свои проекты в Грузии, так как есть обоснованные подозрения, что они финансируют политические партии и радикальные движения, но безуспешно. Они не обнародовали», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в прямом эфире телекомпании «Имеди».

Он отметил, что первый фонд финансируется из бюджета США, а второй – ЕС. Шалва Папуашвили сказал, что зарубежные критики грузинского законопроекта говорят «поверхностно, не приводя аргументов».

По его словам, критики хотят, чтобы в Грузию по-прежнему непрозрачно поступали деньги. При этом он назвал «цинизмом» призывы ряда европарламентариев отозвать данный законопроект.

«Эти европарламентарии входят в наблюдательный совет EED. Знаем, что они напрямую финансируют (молодежную грузинскую радикальную группу «Сирцхвилиа!» («Стыд!») – а это на самом деле финансирование кампании «коктейлей Молотова. И это они скрывают, а потом цинично говорят, что наш законопроект противоречит ценностям Европы. Я извиняюсь, а метать «коктейли Молотова» - это европейская ценность?!» – сказал он.

Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении и вскоре проведет второе. В Грузии продолжаются акции протеста против якобы «русского» закона.