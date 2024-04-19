Глава МВД Грузии Гомелаури: в Тбилиси в ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе потасовок на митингах пострадали пятеро полицейских, двух из них отправили в медучреждения с тяжелыми травмами, заявил министр, передает ТАСС.

При этом за три дня правоохранители задержали в Тбилиси в общей сложности 40 демонстрантов.

По его словам, протестующие намеревались 17 апреля ворваться в административное здание Дома правительства и захватить его штурмом. Особенно активны были представители оппозиционных партий, подчеркнул Гомелаури.

Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.