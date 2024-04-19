Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
В Тбилиси в ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских
Глава МВД Грузии Гомелаури: в Тбилиси в ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских
В ходе беспорядков в грузинской столице против закона об иноагентах пострадали минимум пятеро сотрудников МВД, сообщил руководитель ведомства страны Вахтанг Гомелаури.
В ходе потасовок на митингах пострадали пятеро полицейских, двух из них отправили в медучреждения с тяжелыми травмами, заявил министр, передает ТАСС.
При этом за три дня правоохранители задержали в Тбилиси в общей сложности 40 демонстрантов.
По его словам, протестующие намеревались 17 апреля ворваться в административное здание Дома правительства и захватить его штурмом. Особенно активны были представители оппозиционных партий, подчеркнул Гомелаури.
Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.