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    19 апреля 2024, 12:38 • Новости дня

    В Тбилиси в ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских

    Глава МВД Грузии Гомелаури: в Тбилиси в ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе беспорядков в грузинской столице против закона об иноагентах пострадали минимум пятеро сотрудников МВД, сообщил руководитель ведомства страны Вахтанг Гомелаури.

    В ходе потасовок на митингах пострадали пятеро полицейских, двух из них отправили в медучреждения с тяжелыми травмами, заявил министр, передает ТАСС.

    При этом за три дня правоохранители задержали в Тбилиси в общей сложности 40 демонстрантов.

    По его словам, протестующие намеревались 17 апреля ворваться в административное здание Дома правительства и захватить его штурмом. Особенно активны были представители оппозиционных партий, подчеркнул Гомелаури.

    Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

    16 апреля 2024, 20:23 • Новости дня
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Призыв начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», которая планирует принять в первом чтении в парламенте закон «О прозрачности иностранного влияния», прозвучал во вторник на акции протеста на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надо начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», преследуя ее членов в ресторанах, кафе, повсюду», – заявила на акции сторонница оппозиции Саломе Чарквиани, сообщила телекомпания «Имеди».

    На митинге также заявили, что «водометы и робокопы нас не испугают, у кого есть физическая сила, выдвигаемся ближе к парламенту». Оппозиционеры хотят прорвать кордоны полиции и ворваться в парламент через входы, расположенные на боковых улицах. Протестом руководят оппозиционные политики, в том числе ярые антироссийские радикалы Никанор Мелия и Ника Гварамия.

    Всего на акции находится несколько тысяч человек, которые требуют «отозвать русский закон». Участники акции обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Ранее митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент. Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    17 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Против не проголосовал никто, оппозиция не участвовала в голосовании.

    В Тбилиси снова собирается митинг против этого закона, который оппоненты называют «русским».

    Власти говорят, что закон подразумевает только прозрачность работы неправительственных организаций и СМИ, чьи доходы более чем на 20 процентов состоят из иностранных вливаний.

    Ранее голосование было перенесено из-за протестов в Грузии.

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    18 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    В Тбилиси рассказали о призывах «авторитетов» к «катастрофическим» санкциям против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал о призывах «авторитетов» из Вашингтона и Брюсселя, которые могли привести к катастрофическим последствиям для Грузии, в том числе из-за санкций против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Что есть черное, а что – белое, должно решаться аргументами, а не «авторитетами». Определяющим для нас является интерес народа Грузии. Это автоматически означает, что мнение других не является для нас определяющим», – сказал он, комментируя жесткую критику Вашингтона и Брюсселя законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», одобренного накануне в первом чтении.

    «Если бы мы опирались исключительно на «авторитетов», то должны были бы ввести санкции (против России), что обернулось бы для Грузии катастрофой. Такой же катастрофой было бы освобождение (отбывающего шестилетний срок экс-президента Михаила) Саакашвили. Авторитеты подталкивали нас и к другим рискам – открыто или непублично», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    «Мы следовали и продолжим следовать не тому, что говорят авторитеты, а с учетом верности для народа Грузии, после здорового и трезвого обсуждения», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, прозрачность, которой власти Грузии добиваются данным законом, является «главным принципом в Европе».

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    17 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
    Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили «нарушила все возможные границы», обратившись с жалобами на правительство своей страны к властям другой, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя призыв Зурабишвили к главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону остановить обсуждение в Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», председатель парламента назвал это обращение «беспрецедентным в истории».

    «Вероятно, президент не считает свою страну за государство», – сказал он.

    «Скажите, какое отношение имеет президент Франции к деятельности парламента Грузии?» – задался вопросом Шалва Папуашвили.

    «Решения должны принимать те, кто находятся в парламенте Грузии. Зурабишвили ябедничает против Грузии иностранным лидерам. Это и есть действия против грузинского государства», – сказал он.

    Планируется, что закон в первом чтении будет одобрен на сессии в среду. Его обсуждение проходит на фоне критики Запада и протестов в Тбилиси.

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    17 апреля 2024, 18:14 • Новости дня
    Премьер-министр Грузии перечислил вызовы от непрозрачных НПО

    Премьер-министр Грузии перечислил вызовы от непрозрачных неправительственных организаций

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Партия «Грузинская мечта» не откажется от закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого в среду в первом чтении на фоне протестов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, этот закон нужен «для защиты суверенитета Грузии», а иностранные и местные политики, критикующие его, «предоставляют ноль аргументов».

    Кобахидзе заявил, что непрозрачные в финансовом отношении НПО пытались «дважды устроить революцию в Грузии в 2020 и 2022 годах, пропагандируют ЛГБТ, религиозный экстремизм, срывают стратегические экономические проекты, дискредитируют государственные институты».

    По словам Ираклия Кобахидзе, закон поможет избежать «украинизации Грузии» и ввести страну в Евросоюз, но «достойно, прозрачно и с соблюдением суверенитета».

    Он отметил, что Грузия – «маленькое, но независимое и гордое государство» и «никому не даст права раздавать указания без аргументов». Премьер-министр сказал, что закон полностью отвечает европейским стандартам, а также интересам Грузии. По его словам, закон требует только прозрачности финансирования НПО.

    Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

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    16 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Спецназ применил слезоточивый газ против митингующих в Тбилиси

    Грузинский спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга в Тбилиси против закона об иноагентах

    Tекст: Вера Басилая

    Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» у служебного входа в парламент в Тбилиси, был применен слезоточивый газ.

    Среди митингующих находятся лидеры оппозиции, был замечен депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Сообщается о задержаниях протестующих, передает ТАСС.

    Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митингующих, полицейским пришлось оттеснять протестующих к другой улице, прилегающей к парламенту.

    Ранее грузинский парламент перенес голосование по законопроекту об иноагентах. Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Газета ВЗГЛЯД  выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    17 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Медведев призвал последовать примеру США в области борьбы с иноагентами

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что нашей стране нужно последовать примеру США и установить уголовную ответственность для иностранных агентов, а число лиц, признанных иноагентами, по его мнению, следует постепенно увеличить до тысяч, как в Штатах.

    «Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» – призвал Медведев в своем Telegram-канале.

    Об этом он заявил в контексте дискуссии вокруг закона об иноагентах в Грузии, где начались уличные стычки и «веселый мордобой» в парламенте. «За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», – выразил уверенность зампред Совбеза России.

    Медведев отметил, что в Евросоюзе тем временем собираются принять собственную версию закона об иноагентах, причем даже более жесткую, чем в США, где он был введен еще в 1938 году. Деятельность широкого круга юридических и физических лиц на основании этого закона в США серьезно ограничивается, а предусмотренные наказания – штрафы, тюрьма, депортация, ограничения «нежелательных» персон и организаций в правах – применяются мгновенно, подчеркнул зампред Совбеза России.

    Тем не менее это считается «нормальным», поскольку это американский закон, указал Медведев. «Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!» – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о волнениях в грузинском обществе, которые вызваны законопроектом об иноагентах.

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    17 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Президент Грузии заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявила, что в случае принятия парламентом страны законопроекта об иноагентах она наложит на него вето.

    По ее словам, будет наложено вето на закон об иноагентах, как это было сделано в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям ЕС, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

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    16 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    Голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о переносе голосования по законопроекту об иноагентах.

    Решено продолжить политические дебаты по законопроекту в среду, после чего провести голосование, сообщил Папуашвили, передает ТАСС.

    Напомним, в Грузии проходят акции протеста против скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    17 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Митингующие попытались прорвать кордон полиции у Дома правительства в Тбилиси

    Столкновения между полицией и противниками законопроекта об иноагентах начались в Тбилиси

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси начались столкновения между участниками акции протеста против законопроекта об иноагентах и полицией у Дома правительства, сообщают информационные агентства.

    Силовики предпринимают попытки оттеснить митингующих, которые приблизились к ним вплотную. Участники акции протеста хотят прорвать полицейский кордон. В МВД Грузии сообщили, что полиция задержала двух человек, у одного было при себе холодное оружие, передает ТАСС.

    У центрального входа в Дом правительства началась давка. В столкновениях с полицией активно участвовал депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили, который в понедельник в парламенте напал на лидера большинства Мамуку Мдинарадзе.

    МВД предупредило митингующих о необходимости повиноваться требованиям полиции, а организаторов – не призывать к насилию, передает РИА «Новости».

    Напомним, парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

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    16 апреля 2024, 23:08 • Новости дня
    Полиция задержала 11 человек в ходе разгона митинга в Тбилиси

    Полиция задержала 11 человек в ходе разогона митинга против закона об иноагентах в Тбилиси

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе акции протеста против закона об иностранных агентах было задержано 11 человек, сообщает МВД Грузии.

    «Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста», – говорится в заявлении МВД, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что один сотрудник правоохранительных органов пострадал во время акции и был переведен в столичную клинику.

    В МВД Грузии призвали участников акции протеста прекратить нападать на полицейских, воздержаться от насильственных действий и повиноваться указаниям правоохранителей.

    Ранее сообщалось, что спецназ МВД Грузии применил слезоточивый газ во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

    Грузинский парламент перенес голосование по законопроекту об иноагентах. Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Газета ВЗГЛЯД  выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    16 апреля 2024, 19:10 • Новости дня
    Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент

    Столкновения полиции с митингующими против «русского закона» произошли у входа в парламент Грузии

    Tекст: Вера Басилая

    Митингующие устроили потасовку с сотрудниками полиции у служебного входа в парламент Грузии, где рассматривается законопроект «О прозрачности иностранного влияния», названный грузинской оппозицией «русским».

    Представители «Новой» партии, решили помешать депутатам и сотрудникам аппарата парламента покинуть здание и перекрыли служебный вход, полицейские потребовали участников акции отойти от ворот, но митингующие отказались подчиниться, началась драка, передает ТАСС.

    Ранее депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Акции против «русского закона» о прозрачности возобновились в Тбилиси, и прошли накануне вечером.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    18 апреля 2024, 20:04 • Новости дня
    Президента Грузии обвинили в «преступном поведении» по отношению к молодежи

    Президента Грузии Зурабишвили обвинили в «преступном поведении» по отношению к молодежи

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили сознательно вводит граждан в заблуждение, называя «русским» законопроект «О прозрачности иностранного влияния», заявил первый вице-спикер парламента страны от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Президент старается ввести в заблуждение как можно больше молодежи. Это преступление против государства», – заявил Вольский. По его словам, «президент очень хорошо знает, что этот закон не «русский».

    «Абсолютно ничего в нем общего с российским законом - ни по содержанию, ни по пафосу», – сказал первый зампред парламента Грузии.

    Он также заявил, что президент «истерично обманывает Запад, распространяя лживую информации» о данном законопроекте, уже принятом в первом чтении.

    Напомним, парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

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    18 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Володин: Запад пытается свергнуть власть в Грузии

    Спикер Госдумы Володин: Запад пытается свергнуть власть в Грузии из-за закона об иноагентах

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и их союзники в Европе приняли решение свергнуть действующую власть в Грузии из-за принятия закона об иноагентах.

    В своем Telegram-канале он указал, что разразившаяся «истерика» вокруг закона об иноагентах показывает на решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти, на что уже выделены деньги.

    Володин отметил, что подобные законы уже действуют во многих странах, включая США, где они «до сих пор остаются самыми жесткими в мире».

    По его мнению, закон об иноагентах необходим для защиты суверенитета страны и недопущения вмешательства извне.

    Спикер Госдумы также напомнил, что в России закон об иноагентах действует с 2012 года, а недавно его ужесточили в Венгрии и Киргизии.

    Ранее стало известно, что парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

    В Кремле заявили об отсутствии связи грузинского закона об иноагентах с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о волнениях в грузинском обществе, которые вызваны законопроектом об иноагентах.

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    18 апреля 2024, 13:55 • Новости дня
    Грузинский депутат-драчун пожаловался на избиение полицией

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Скандальный грузинский оппозиционный депутат Александр (Алеко) Элисашвили, на днях исподтишка напавший на парламентских слушаниях законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» на лидера большинства Мамуку Мдинарадзе, заявил, что в ночь на четверг его избили полицейские, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Избиение якобы произошло на акции протеста у администрации правительства.

    «Били от всего сердца, ногами, ребро сломали», – сказал он.

    В ночь на четверг на акции радикалов, которые забрасывали яйцами здание правительства, требуя отзыва законопроекта, Элисашвили призвал собравшихся атаковать полицейский кордон и первым бросился на стражей порядка.

    Он рассказал, что полицейские оттащили его в свою машину и отвезли в отделение, где составили протокол, но задержать не смогли из-за иммунитета.

    «У меня все тело болит. Губа припухла. Я как китайская версия Анджелины Джоли, – сказал он. – Но я продолжу борьбу! Нет русскому закону

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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