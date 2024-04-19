Отец подозреваемого в убийстве из-за парковки получил гражданство по фиктивному браку

Отец подозреваемого в убийстве из-за парковки получил гражданство России по фиктивному браку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, Низами Аббасов получил гражданство России по упрощенной схеме, так как был женат на россиянке. Он добавил, что, предположительно, брак был заключен фиктивно для приобретения гражданства, или, проще говоря, он его купил.

Источник добавил, что квартира в жилом доме, возле подъезда которого было совершено убийство, была куплена Низами Аббасовым в ипотеку.

Напомним, накануне в Москве произошло убийство из-за замечания о парковке. Подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший умер позже в больнице. Нападавший оказался жителем Закавказья. Как сообщали в ГСУ СК по Москве, по этому делу задержаны отец и друг подозреваемого. Следователи столичного СК провели обыск в квартире подозреваемого и нашли более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.