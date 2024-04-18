Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.3 комментария
В России создано защитное покрытие для работающих в Арктике авиадвигателей
Российские ученые создали защитное покрытие для авиадвигателей, работающих в Арктике
Российские инженеры разработали новое защитное покрытие для авиадвигателей, которое позволит воздушным судам безопасно работать в условиях сурового арктического климата, рассказал ведущий инженер Центра компетенций НТИ Сергей Гришин.
Он отметил, что инженеры Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение» на базе МГТУ создали защитное покрытие для турбореактивных двигателей, эрозионная стойкость которого при равных показателях толщины минимум вдвое выше, чем у зарубежных аналогов, передает РИА «Новости».
Разработанное покрытие обладает целым рядом уникальных свойств. Оно в разы прочнее кремнийорганических покрытий и значительно превосходит их по величине адгезии к поверхности материалов. Также на деталях двигателя с новым покрытием лед практически отсутствует, в то время как на тех, где использовалось стандартное, его толщина может достигать 7 мм. Абразивный износ поверхностей, защищенных покрытием, сводится к минимуму.
Новое покрытие может быть использовано не только для авиадвигателей, но и для защиты от обледенения электротехнических конструкций, крыш домов, фасадов зданий, а также судов и техники, работающих в условиях Арктики.
Ранее ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили уникальную систему дистанционного анализа состояния почвы и морского льда, разработка может стать ключевым сенсором для систем умного земледелия. В частности, нововведение поможет оптимизировать затраты на создание транспортных морских коридоров в Арктике.