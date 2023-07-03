Российские ученые предложили новый подход к умному земледелию

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили уникальную систему дистанционного анализа состояния почвы и морского льда, разработка может стать ключевым сенсором для систем умного земледелия, сообщает пресс-служба вуза.

В частности, нововведение поможет оптимизировать затраты на создание транспортных морских коридоров в Арктике, в данный момент учеными получен патент на разработку, передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы, системы дистанционного зондирования земной поверхности чаще опираются не на спутники, а на беспилотники, что позволяет добиться намного большей детализации данных и повысить скорость их сбора и обработки.

Так, исследователи СКФУ разработали новый способ дистанционного измерения диэлектрической проницаемости участков земной поверхности, превосходящий аналоги по точности, оперативности и экономичности.

Как отметил заведующий кафедрой инфокоммуникаций университета Геннадий Линец, основное условие для внедрения технологий точного земледелия, совокупно способных повысить продуктивность агропрома на 20%, – обеспечение потока точной и своевременной информации о физико-химических параметрах почвы.

Ученые пояснили, что ключевой особенностью разработки является использование сразу двух БПЛА, которые образуют радиолокационную зондирующую систему – в этом случае вероятность ошибки измерений у новой системы составит около 1%.

Кроме того, новый подход позволит ученым подбирать оптимальный курс ледоколов за счет измерения толщины и плотности морского льда. Это, в свою очередь, позволит заметно оптимизировать затраты на проводку судов по Северному морскому пути.

Линец подчеркнул, что уже имеющиеся аналоги методики – это либо лабораторные исследования, требующие слишком много времени, чтобы оставаться применимыми, либо аэрокосмическое зондирование, имеющее недостаточно высокую точность и требующее дорогостоящей инфраструктуры.

В ближайшее время команда исследователей намерена доработать программно-технический комплекс для контроля предложенной разработки и создать на ее основе полноценную геоинформационную систему умного земледелия.