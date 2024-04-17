Эксперт: Пострадавшим от паводка жителям был важен открытый формат совещания президента с кабмином

Эксперт Майоров: Борьба с паводками показала публичность и эффективность системы госуправления в России

Tекст: Андрей Резчиков

«Сегодняшнее совещание президента РФ с правительством было практически полностью посвящено работе государственных органов власти в Оренбургской и Курганской областях, пострадавших от паводков. Важность совещания заключается в том, что борьба с последствиями природной катастрофы, которая мало кого оставила равнодушным, обсуждается руководством страны публично», – отметил Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ.

«В открытом формате представители органов власти оперативно рассказывают о конкретных действиях государства и тех шагах, которые его институты планируют реализовать в ближайшем будущем, – продолжил эксперт. – Такой подход повышает прозрачность государственной политики, что позволяет гражданам пострадавших регионов, которые находятся в состоянии сильного стресса и нуждаются в комплексной поддержке со стороны государства, обрести уверенность, что такая поддержка им будет оказана».

Проводимую работу возглавляет лично Владимир Путин, отмечает Майоров. «Внимание президента является гарантией того, что пострадавшие от паводков не останутся один на один с проблемами и получат необходимую помощь. Важной новостью в связи с этим стал анонс главой государства расширенного совещания с участием руководителей муниципалитетов пострадавших регионов: мы видим, что для работы со сложными вызовами в оперативном порядке может быть задействована вся вертикаль власти. Это демонстрирует тот факт, что работа национальной системы управления сегодня работает крайне эффективно», – добавил спикер.

В среду Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. В начале встречи обсуждалась ситуация с паводками в регионах. Первым с докладом выступил глава МЧС Александр Куренков, который сообщил, что особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

«МЧС России совместно с органами власти субъекта организована работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказанию помощи пострадавшему населению. Проводится откачка воды, вывоз мусора и обеззараживание территории. Формируются дополнительные насосные группы и резерв тепловых пушек для просушки домов», – сказал Куренков. По его словам, организована работа по сбору, доставке и распределению гуманитарной помощи.





Путин особо отметил, что нужно оперативно организовать работу по оценке ущерба. «Вода уходит – и сразу комиссия должна работать», – сказал президент.

О том, что сейчас происходит в пострадавших от паводков регионах, президенту рассказали также главы регионов – Денис Паслер, Вадим Шумков и Александр Моор. В ходе доклада губернатора Тюменской области Моора, который заявил, что в зоне подтопления остались «самые упертые» люди, не желающие эвакуироваться, Путину пришлось одернуть главу региона. «Не надо так о людях, это не смешно», – ответил Путин.

«Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», – подчеркнул президент.

