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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    17 апреля 2024, 13:51 • Новости дня

    Пескова спросили, уведомлял ли Иран Россию об атаке на Израиль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал сообщения о том, уведомила ли иранская сторона российскую о планируемых атаках на Израиль.

    «Здесь я ничего не могу вам сказать», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отмечал, что в разрастании конфликта не заинтересованы ни Израиль, ни Иран, это также не соответствует интересам всего Ближнего Востока.

    14 апреля 2024, 14:24 • Новости дня
    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

    Захарова в ответ на призыв осудить удар Ирана подчеркнула, что Израиль не осуждал удары Украины

    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России, ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана.

    Захарова обратилась в своем Telegram-канале к Гальперин с вопросом о том, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Она также отметила, что не помнит таких заявлений, но помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

    Ранее Гальперин заявила, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    14 апреля 2024, 20:49 • Новости дня
    В Китае выразили обеспокоенность после ночной атаки по территории Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД КНР выразили серьезную обеспокоенность после ночной атаки Ирана по территории Израиля, передает NBC News.

    Произошедшее в Китае назвали «последним проявлением конфликта в Газе». Пекин призвал Тегеран и Иерусалим к сдержанности, отметив важность недопущения дальнейшей эскалации, передает Lenta.ru.

    Китай обратился к международному сообществу, предложив руководителям влиятельных стран внести свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля

    ABC: Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля в ходе атаки 13 апреля

    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум девять иранских ракет преодолели израильскую противовоздушную оборону и ударили по двум авиабазам Израиля, но значительного ущерба не нанесли, сообщил канал ABC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

    По словам источника, пять баллистических ракет ударили по авиабазе Неватим, в результате чего пострадали неиспользуемая взлетно-посадочная полоса, военно-транспортный самолет C-130 и пустые складские помещения, передает ТАСС. Еще четыре ракеты попали по авиабазе в пустыне Негев.

    Ранее иранские СМИ сообщили, что ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 02:29 • Новости дня
    Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН

    Небензя в СБ ООН раскритиковал Израиль за удар по иранскому дипломатическому объекту и другие бомбардировки Сирии

    Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме, она вызвана позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии, заявил постпред России Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя раскритиковал Израиль за «вопиющую атаку по Дамаску, причем далеко не первую». Он указал, что «Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля».

    Постпред указал, что США, Великобритания и Франция ранее отказались подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов. «Результат, как говорится, налицо», – приводит его слова ТАСС.

    Как подчеркнул Небензя, Москва призывала дать единый сигнал о недопустимости ударов по дипломатическим объектам, но Запад заявлял, что «не все так очевидно», хотя «нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli».

    Небензя отметил, что ответные меры обязательно последовали бы, «окажись под ударом западные представительства», ведь для Запада «все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено».

    «Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», – сказал он.

    Небензя обвинил ряд участников заседания в том, что они, обсуждая атаку Ирана, не осмелились указать на «беспрецедентную по масштабам жертв операцию» Израиля в секторе Газа. Небензя назвал неприемлемым такое «замалчивание первопричин нынешнего кризиса» в регионе.

    По словам постпреда, отказ Израиля выполнять требования резолюции СБ ООН является проявлением «очевидного неуважения», которое «не должно сходить с рук и чревато санкциями в отношении нарушителя».

    При этом Россия призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности, «спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена».

    После заседания Совбеза Небензя сообщил, что ему неизвестно о каком-либо документе, который готовил бы СБ в отношении Ирана в связи с атакой на военные объекты Израиля.

    Напомним, Иран нанес масштабный удар по территории Израиля. Поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске.

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    15 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможности нанесения ядерного удара по Ирану, об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

    Вальс считает, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие, в случае если все дипломатические средства будут исчерпаны, сообщает Газета.ru.

    Вальс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на канале BFMTV призвал усилить давление на Тегеран из-за атаки Ирана на Израиль.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    После этого МИД Ирана вызвал послов Британии, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля.

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    14 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    Иордания пригрозила сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Глава МИД Иордании ас-Сафади заявил о готовности страны сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Иордания намерена сбивать как иранские, так и израильские беспилотники или ракеты, которые окажутся в ее воздушном пространстве, заявил глава МИД страны Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади подчеркнул, что Иордания не даст кому-либо ставить под угрозу ее безопасность. МИД Иордании вызвал посла Ирана, ему был выражен протест в связи с заявлениями ряда иранских СМИ, которые Иордания сочла вмешательством во внутренние дела, передает ТАСС со ссылкой на Al Mamlaka.

    Напомним, в ходе иранской атаки на Израиль Иордания перехватила нарушившие воздушное пространство беспилотники Ирана. СМИ сообщали, что военные Ирана следили за реакцией Иордании на атаку по Израилю. Утверждалось, что если она предпримет действия по защите Израиля, то может стать следующей целью.

    Коментарии (8)
    14 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер. Особого ущерба Тель-Авив не понес, однако местные политики настроены на решительный ответ Тегерану. Вероятность вовлечения в конфликт западных стран крайне высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран предпринял масштабную атаку с использованием БПЛА и ракет в отношении Израиля

    «Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно. Сирены звучали далеко не во всех городах. Кроме того, определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба. Информации о поражении каких-либо значимых военных или гражданских объектов до сих пор нет. Таким образом, можно предположить, что действия Тегерана в большей степени носили символический характер».

    «Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар Тель-Авива по консульству государства в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации», – отмечает эксперт.

    Он акцентирует, что «этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана».

    «При этом вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным», – считает собеседник.

    Ципис заключил, что «американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной».

    Ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщает местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

    Отражение атаки со стороны Тегерана позиционируют как «историческое достижение» противовоздушной обороны Израиля. В подавлении обстрела принимали участие американские и британские военные, чьими силами были остановлены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила и Иордания.

    Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились и союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Произошедшее вызвало серьезный подъем общественных настроений в стране. Так, на площади Палестины в столице собрались сотни людей, приветствовавшие «беспрецедентный» обстрел Израиля.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Подчеркивается, что в ходе атаки была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.

    Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного военного объекта. О погибших в результате атаки до сих пор не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, которые жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.

    Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в Российской Федерации). Кроме того, Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.

    Об этом со ссылкой на источник среди военных пишет иранское издание Fars. В свою очередь глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.

    В настоящий момент атака против еврейского государства под названием «Правдивое обещание» считается выполненной и завершенной. Тем не менее произошедшее вызвало широкий резонанс в Израиле. После отражения обстрела премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль успешно отбился и готов к победе.

    Кроме того, Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы безапелляционно осудить Иран. Мероприятие запланировано на 16.00 (23.00 мск). Постпред государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека организации Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться» и выступить с осуждением Тегерана.

    Произошедшее поставило в сложное положение США. Так, CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором президент Штатов предложил премьер-министру Израиля рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.

    В свою очередь, NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий. С осуждением налета выступил и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, отмечает в другом материале ТАСС.

    По его оценке, данное событие является примером беспрецедентной эскалации и несет в себе серьезную угрозу региональной безопасности. Ситуацию обсудят и лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.

    Напомним, поводом к решительным действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

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    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

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    15 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану

    Политолог Ципис: Ответ Израиля и США Ирану последует во второй половине апреля

    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Израиль не станет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой Вашингтона. Несмотря на то, что Байден заявил о нежелании США принимать участие в наступательной операции ЦАХАЛ, американцы все равно поддержат союзника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Напомним, на Западе активно обсуждают возможный ответ Израиля на удар Ирана.

    «Ответные меры Израиля пока только обсуждаются. Но уже сейчас понятно, что самостоятельно ЦАХАЛ атаковать Исламскую республику не станет. Вероятнее всего, Тель-Авив заручится поддержкой Вашингтона, а сама реакция последует во второй половине апреля или в мае», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Если ответ и будет, то, скорее всего, Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, нацелятся на объекты ядерной инфраструктуры Ирана в горной местности. Еврейское государство в таком случае ограничится помощью в ударах по территории Исламской республики», – отмечает собеседник.

    «После этих действий конфликт, скорее всего, прекратится. Впрочем, нельзя исключать и еще большую эскалацию. Допускаю, что США начнут подготовку к наземной операции. И тогда мы увидим удары по территории Ирана американскими ракетами дальнего радиуса действия и авиацией морского базирования», – подчеркивает он.

    Спикер также указал на слова Байдена о том, что США не станут участвовать в наступательных действиях Израиля. «В Вашингтоне есть силы, которые заинтересованы в эскалации, например, неоконсерваторы, Пентагон и представители ВПК. Они могут автономно принять решение о развязывании войны на Ближнем Востоке. Для этого будут использованы американские прокси, например, тот же Израиль», – акцентирует эксперт.

    «Если перед Конгрессом США встанет вопрос исключительно о войне с Тегераном, то данная инициатива не пройдет. Однако при прямом противостоянии Израиля и Ирана Штаты будут вынуждены прийти на помощь своему союзнику», – пояснил собеседник.

    «Что касается результатов атаки со стороны Тегерана, то, по данным местных СМИ, осколки от нескольких перехваченных ракет упали на авиабазу ЦАХАЛ на юге еврейского государства. Отмечается, что ущерба от этого практически не было. Однако я не исключаю, что военные и власти могут что-то скрывать», – резюмировал Ципис.

    О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Тегерана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал способы ответа на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а ЦАХАЛ было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

    Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от реакции на атаку Тегерана. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в атаке принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть боеприпасов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

    Вместе с тем ABC News сообщает, что как минимум девять иранских снарядов попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля Неватим. В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии».  Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.

    Коментарии (7)
    15 апреля 2024, 01:24 • Новости дня
    В Иране рассказали, чем атаковали Израиль

    Иранское гостелевидение перечислило использованные КСИР для атаки на Израиль вооружения

    В Иране рассказали, чем атаковали Израиль
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя иранские военные не сообщали полный список использованных при атаке на Израиль вооружений, некоторые данные озвучило иранское гостелевидение.

    Сообщается, что Корпус стражей исламской революции задействовал для атаки «сотни» беспилотников Shahed-136, баллистические ракеты «земля-земля» «Имад», а также свыше 30 крылатых ракет «Павех» семейства «Сомар», передает РИА «Новости».

    Кроме того, применялись и другие баллистические ракеты, но какие конкретно не указывается. Отмечается, что «Имад» – крупнейшая иранская баллистическая ракета дальнего действия.

    Напомним, по данным Израиля, Иран использовал 185 БПЛА Shahed и 110 баллистических ракет, подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

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    16 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    WSJ: В военном кабинете Израиля возник конфликт по теме ответного удара по Ирану

    Tекст: Александра Юдина

    В военном кабинете Израиля назрел конфликт по теме ответного удара по Ирану, это может повлиять на сложившийся мировой порядок, пишет The Wall Street Journal.

    По данным американской газеты, осложнение отношений происходит между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Йоавом Галантом и экс-главой оборонного ведомства Бени Ганцем в связи с «сильнейшим вызовом для израильского государства, с которым тот когда-либо сталкивался», передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что основной конфликт между лидерами разворачивается вокруг желания Нетаньяху самостоятельно принимать решения в отношении конфликта в Газе, в то время как Галант и Ганц стремятся отстранить его от принятия решений.

    Тем временем Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

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    15 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Небензя отметил «контраст» реакций генсека ООН на атаки против Ирана и Израиля

    Небензя напомнил Гутеррешу о его отсутствии на заседании СБ ООН после израильского удара по консульству Ирана в Сирии

    Небензя отметил «контраст» реакций генсека ООН на атаки против Ирана и Израиля
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в заседании СБ ООН по иранской атаке на Израиль, но не в заседании после израильского удара по консульству Ирана в Сирии.

    Небензя выразил сожаление, что «на контрасте» с новым заседанием Гутерреш «не вызвался брифинговать» заседание 2 апреля. Также постпред «отметил мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Ирана», передает РИА «Новости».

    Небензя призвал Гутерреша к «большей активности» в связи с «другими, не менее турбулентными сюжетам». В частности, речь идет о «регулярных атаках Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану». Постпред предупредил, что «если и дальше не замечать подобных действий», то «призывы к сдержанности всех сторон могут оказаться тщетными».

    Напомним, Небензя сказал, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме, она вызвана позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии.

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    15 апреля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Израиле пообещали США ответить на атаку Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, что у властей Израиля нет другого выбора, кроме как ответить на нападение Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

    Галант также подчеркнул, что Израиль не согласен с ситуацией, при которой Иран будет отвечать прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удары по объектам в Сирии, передает ТАСС.

    В свою очередь Остин отметил необходимость сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    WSJ: Израиль отразил атаку Ирана благодаря помощи союзников

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты, Британия и Иордания помогли еврейскому государству перехватить дроны и ракеты 13 апреля, пишет The Wall Street Journal.

    Издание уверяет, что Израиль не смог бы отразить атаку Ирана без поддержки США и других западных и региональных партнеров, передает ТАСС.

    По данным газеты, большинство дронов и ракет были перехвачены благодаря ПВО и другому вооружению, поставленному США и союзниками.

    Также WSJ отметила большую роль американских, британских и иорданских военных самолетов.

    Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.

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