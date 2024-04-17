Бывший фотограф президента Грузии обвинил ее в работе на радикальную оппозицию

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Явно чувствуется, что президент находится под влиянием конкретной политической силы – «Единого национального движения. Она принимает решения им на пользу», –сказал он.

По словам бывшего фотографа президента, Зурабишвили «ни во что не ставит исполнительную и судебную власти и другие государственные структуры».

Георгий Абдаладзе принял решение покинуть должность после того, как президент Грузии объявила, что помилует осужденного на девять лет оппозиционера Лазаре Георгиадиса.

Георгиадис год назад на митинге протеста бросил «коктейль Молотова» в полицейских, в результате пострадали двое стражей порядка.

При экс-президенте Михаиле Саакашвили Абдаладзе был в числе четырех фотографов, осужденных за «шпионаж на Россию». В реальности Саакашвили был возмущен тем, что в мировые СМИ попали кадры жестокого разгона митинга оппозиции в 2011 году. От фотографов, издеваясь, выбивали признание.

Новые власти Грузии реабилитировали фотографов. В 2018 году те были признаны полностью невиновными.