  • Новость часаРоссийские войска нанесли удар по порту Одессы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «АвтоВАЗ» просит защиты от китайцев
    Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»
    Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    Орбан: Руководство ЕС должно уйти
    Дуров пожаловался Карлсону на Цукерберга, Apple и Google
    Совфед назначил Ирину Подносову главой Верховного суда
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    17 апреля 2024, 12:13 • Новости дня

    Бывший фотограф президента Грузии обвинил ее в работе на радикальную оппозицию

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Георгий Абдаладзе, на днях в знак протеста покинувший должность личного фотографа президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинил ее в потакании радикально оппозиционному саакашвилевскому «Единому национальному движению», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Явно чувствуется, что президент находится под влиянием конкретной политической силы – «Единого национального движения. Она принимает решения им на пользу», –сказал он.

    По словам бывшего фотографа президента, Зурабишвили «ни во что не ставит исполнительную и судебную власти и другие государственные структуры».

    Георгий Абдаладзе принял решение покинуть должность после того, как президент Грузии объявила, что помилует осужденного на девять лет оппозиционера Лазаре Георгиадиса.

    Георгиадис год назад на митинге протеста бросил «коктейль Молотова» в полицейских, в результате пострадали двое стражей порядка.

    При экс-президенте Михаиле Саакашвили Абдаладзе был в числе четырех фотографов, осужденных за «шпионаж на Россию». В реальности Саакашвили был возмущен тем, что в мировые СМИ попали кадры жестокого разгона митинга оппозиции в 2011 году. От фотографов, издеваясь, выбивали признание.

    Новые власти Грузии реабилитировали фотографов. В 2018 году те были признаны полностью невиновными.

    15 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где в понедельник начались комитетские слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

    Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».

    Коментарии (30)
    14 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Грузия призвала западных послов воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Иностранные дипломаты должны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с критикой Запада обсуждаемого в Тбилиси законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «иностранные дипломаты активно участвуют в политических дебатах в Грузии, пытаясь совместить свои функции с законодательными, диктуя парламенту Грузии, какой закон принять, а какой нет».

    Он заявил, что это противоречит дипломатическим стандартам.

    Ираклий Кобахидзе при этом назвал «приоритетным» сотрудничество с послами Америки и стран Евросоюза – с учетом главной внешнеполитической цели Грузии по интеграции в ЕС.

    Премьер-министр отметил, что в ходе закрытых обсуждений дипломаты не приводят аргументы против данного законопроекта, однако затем публично «делают безосновательные политические заявления», фактически подменяя местную оппозицию.

    В этой связи он предложил иностранным послам участие в дискуссиях, однако не в закрытом режиме.

    «Предлагаю послам США, Евросоюза и стран ЕС публичные дискуссии на счет этого законопроекта», – сказал он.

    Глава правительства Грузии предложил послам обсуждать законопроект в прямом эфире.

    Коментарии (12)
    15 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси

    Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси

    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих социальных сетях выразила поддержку протестующим против «русского» законопроекта о прозрачности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Гражданское общество массово протестует против «русского закона». Спецназ готов водой и газом выступить против мирной демонстрации, на которой защищают европейское будущее. Идут задержания. Грузия не смирится с новой советизацией», – написала она.

    Тем временем на акции протеста произошли первые стычки митингующих с полицией.

    В понедельник в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния», радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности. Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.

    Коментарии (19)
    16 апреля 2024, 20:23 • Новости дня
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Призыв начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», которая планирует принять в первом чтении в парламенте закон «О прозрачности иностранного влияния», прозвучал во вторник на акции протеста на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надо начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», преследуя ее членов в ресторанах, кафе, повсюду», – заявила на акции сторонница оппозиции Саломе Чарквиани, сообщила телекомпания «Имеди».

    На митинге также заявили, что «водометы и робокопы нас не испугают, у кого есть физическая сила, выдвигаемся ближе к парламенту». Оппозиционеры хотят прорвать кордоны полиции и ворваться в парламент через входы, расположенные на боковых улицах. Протестом руководят оппозиционные политики, в том числе ярые антироссийские радикалы Никанор Мелия и Ника Гварамия.

    Всего на акции находится несколько тысяч человек, которые требуют «отозвать русский закон». Участники акции обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Ранее митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент. Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

    Коментарии (19)
    15 апреля 2024, 20:18 • Новости дня
    В Тбилиси начался митинг против «русского закона»

    Грузинская оппозиция собрала митинг против «русского закона» в Тбилиси

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Грузии собрались в понедельник перед зданием парламента в Тбилиси на акцию протеста против принятия закона об иноагентах, которого грузинские оппозиционеры называют «русским».

    Перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси установлена сцена, где выступают активисты. На митинг пришли оппозиционные политики, артисты, студенты и члены неправительственных организаций, передает РИА «Новости».

    Ранее депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», которого грузинская оппозиция назвала «русским». Между тем акции против «русского закона» о прозрачности возобновились в Тбилиси.

    Коментарии (9)
    15 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих

    МВД Грузии призвало митингующих соблюдать указания полиции

    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси будет применена сила, предупредило МВД Грузии.

    Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания», заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

    Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.

    Коментарии (8)
    16 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    Грузия решила предпочесть мнение собственного народа указаниям Вашингтона и Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия будет ориентироваться на мнение собственного народа, а не на позиции тех или иных представителей Вашингтона и Брюсселя, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя ярые дебаты вокруг законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Главное, что говорит народ Грузии, а не тот или иной человек, – сказал он. – Наше общество сейчас подвергается дезинформационному штурму, во время которого здравомыслию противопоставляют слоганы, лозунги и догмы о якобы «русском» законе».

    «Когда мы спрашиваем, почему не нравится этот законопроект, оппоненты говорят, что он не нравится кому-то за границей, что Вашингтон и Брюссель говорят, что он не нужен, – сказал председатель парламента. – Но для нас главное, что говорит народ Грузии».

    «Когда мы говорим об иностранных акторах, аргументы тоже приводят догматичные», – отметил Шалва Папуашвили.

    «На самом деле же обществу пытаются запретить мыслить, но это не пройдет», – заявил он.

    На Западе резко критикуют этот законопроект, что используют участники акций протеста в Тбилиси, несмотря на уверения властей, что он подразумевает только финансовую отчетность НПО.

    Напомним, накануне в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния». Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.

    Коментарии (5)
    15 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения «русского закона»
    Депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения «русского закона»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обсуждение скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии обернулось рукоприкладством.

    В ходе заседания юридического комитета оппозиционный депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия».

    Элисашвили подбежал к трибуне и ударил Мдинарадзе по голове. Инцидент произошел, когда Мдинарадзе доказывал оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее аналогичных законов в России и США.

    Оппозиционеры, в свою очередь, настаивали на том, что повторно инициированный законопроект является «российским законом» и ничего общего не имеет с законодательством западных стран.

    Ранее в Тбилиси возобновились акции против «русского закона» о прозрачности.

    Коментарии (12)
    15 апреля 2024, 22:10 • Новости дня
    В Тбилиси произошло столкновение митингующих с полицией, четверо задержаны

    Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси перерос в столкновения с полицией, четверо задержаны

    В Тбилиси произошло столкновение митингующих с полицией, четверо задержаны
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    У здания парламента в грузинской столице начались столкновения между полицией и протестующими против законопроекта об иностранных агентах, вызвавшего волну недовольства в обществе.

    Акция протеста переросла в стычки после того, как полиция не позволила демонстрантам совершить обход здания парламента, передает с места событий корреспондент ТАСС.

    Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил факт задержания четырех участников акции.

    При этом детали задержания и статьи, по которым будут проходить задержанные, пока не разглашаются.

    Ранее МВД Грузии предупредило, что в случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих будет применена сила.

    Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания».

    К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

    Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.

    Коментарии (0)
    15 апреля 2024, 11:31 • Новости дня
    Грузия намерена раскрыть источники поступления денег из России

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Закон «О прозрачности иностранного влияния», обсуждение которого началось в парламенте Грузии 15 апреля на фоне протестов, подразумевает и прозрачность поступления финансирования в НПО и СМИ из России, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Самая большая ложь, которая используется оппонентами, – это то, что закон не коснется поступлений из России», – сказал он.

    «Этот закон касается абсолютно всех финансируемых из-за рубежа организаций, но не физических лиц», – отметил он.

    «Неважно, поступают ли эти деньги от западных партнеров, дружеских стран, или это страна-оккупант (так в Грузии называют Россию после войны-2008)», – заявил Мамука Мдинарадзе.

    Власти Грузии, в частности, регулярно сообщают о поступлениях из России на счет одной из лидеров радикальной грузинской оппозиции Елены Хоштария. Сама она заявляет, что это отчисления от авторских гонораров родственника ее семьи Солико Вирсаладзе – грузинского и советского художника, который работал в ведущих российских театрах.

    Тем временем вблизи парламента Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта. К участникам митинга, на котором закон называется «русским», присоединились студенты.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Спецназ применил слезоточивый газ против митингующих в Тбилиси

    Грузинский спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга в Тбилиси против закона об иноагентах

    Tекст: Вера Басилая

    Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» у служебного входа в парламент в Тбилиси, был применен слезоточивый газ.

    Среди митингующих находятся лидеры оппозиции, был замечен депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Сообщается о задержаниях протестующих, передает ТАСС.

    Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митингующих, полицейским пришлось оттеснять протестующих к другой улице, прилегающей к парламенту.

    Ранее грузинский парламент перенес голосование по законопроекту об иноагентах. Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Газета ВЗГЛЯД  выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

    Коментарии (0)
    15 апреля 2024, 10:31 • Новости дня
    Акции против «русского закона» о прозрачности возобновились в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Акции против «русского» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который в понедельник начали обсуждать в парламентских комитетах, возобновились в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Активисты с банерами «Нет русскому закону!» вышли к парламенту, который взят под усиленную охрану полиции.

    «Мы боремся за европейское будущее Грузии! Все на митинги!», – скандируют активисты, несмотря на уверения властей, что законопроект подразумевает только финансовую отчетность НПО.

    Протестующие развернули у парламента большой флаг ЕС.

    Грузинская оппозиция призывает вечером в понедельник провести грандиозный митинг на проспекте Руставели, на котором уже расклеены сотни плакатов о том, что данный законопроект не имеет ничего общего с принятым ранее в России. Их авторы призывают протестующих одуматься и ознакомиться с проектом.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил западным послам публичную дискуссию вокруг законопроекта. В ином случае их позиция будет расцениваться как вмешательство во внутренние дела Грузии.

    Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что обсуждаемый законопроект «отвечает всем основным принципам транспарентности в демократическом государстве» и подразумевает исключительно только ежегодное обнародование источников финансирования со стороны неправительственных организаций.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    Голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о переносе голосования по законопроекту об иноагентах.

    Решено продолжить политические дебаты по законопроекту в среду, после чего провести голосование, сообщил Папуашвили, передает ТАСС.

    Напомним, в Грузии проходят акции протеста против скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 19:10 • Новости дня
    Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент

    Столкновения полиции с митингующими против «русского закона» произошли у входа в парламент Грузии

    Tекст: Вера Басилая

    Митингующие устроили потасовку с сотрудниками полиции у служебного входа в парламент Грузии, где рассматривается законопроект «О прозрачности иностранного влияния», названный грузинской оппозицией «русским».

    Представители «Новой» партии, решили помешать депутатам и сотрудникам аппарата парламента покинуть здание и перекрыли служебный вход, полицейские потребовали участников акции отойти от ворот, но митингующие отказались подчиниться, началась драка, передает ТАСС.

    Ранее депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Акции против «русского закона» о прозрачности возобновились в Тбилиси, и прошли накануне вечером.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 23:08 • Новости дня
    Полиция задержала 11 человек в ходе разгона митинга в Тбилиси

    Полиция задержала 11 человек в ходе разогона митинга против закона об иноагентах в Тбилиси

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе акции протеста против закона об иностранных агентах было задержано 11 человек, сообщает МВД Грузии.

    «Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста», – говорится в заявлении МВД, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что один сотрудник правоохранительных органов пострадал во время акции и был переведен в столичную клинику.

    В МВД Грузии призвали участников акции протеста прекратить нападать на полицейских, воздержаться от насильственных действий и повиноваться указаниям правоохранителей.

    Ранее сообщалось, что спецназ МВД Грузии применил слезоточивый газ во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

    Грузинский парламент перенес голосование по законопроекту об иноагентах. Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Газета ВЗГЛЯД  выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

    Коментарии (2)
    Главное
    Главе командования «Юг» ВСУ поручили оборону Николаева и Одессы
    Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
    Ермак признал, что украинцы морально упали духом
    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ
    Литва возобновила закупки российского зерна
    Маск захотел увидеть демонстрацию многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    Сбитая инновационным трамваем в Петербурге женщина умерла в больнице

    «АвтоВАЗ» просит защиты от китайцев

    Российский «АвтоВАЗ» предлагает увеличить утильсбор для импортных автомобилей до миллиона рублей. Потому что китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Как именно такой сбор может защитить «Ладу» и чем это обернется для простых покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия ищет спасения у Китая

    Поездка Олафа Шольца в Поднебесную завершилась встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Ключевыми темами переговоров стали конфликт на Украине и экономическое сотрудничество. Чего удалось добиться Шольцу в рамках трехдневного пребывания в Китае и какие цели в этих переговорах преследовали власти КНР? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............