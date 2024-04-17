Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».0 комментариев
Бывший фотограф президента Грузии обвинил ее в работе на радикальную оппозицию
Георгий Абдаладзе, на днях в знак протеста покинувший должность личного фотографа президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинил ее в потакании радикально оппозиционному саакашвилевскому «Единому национальному движению», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Явно чувствуется, что президент находится под влиянием конкретной политической силы – «Единого национального движения. Она принимает решения им на пользу», –сказал он.
По словам бывшего фотографа президента, Зурабишвили «ни во что не ставит исполнительную и судебную власти и другие государственные структуры».
Георгий Абдаладзе принял решение покинуть должность после того, как президент Грузии объявила, что помилует осужденного на девять лет оппозиционера Лазаре Георгиадиса.
Георгиадис год назад на митинге протеста бросил «коктейль Молотова» в полицейских, в результате пострадали двое стражей порядка.
При экс-президенте Михаиле Саакашвили Абдаладзе был в числе четырех фотографов, осужденных за «шпионаж на Россию». В реальности Саакашвили был возмущен тем, что в мировые СМИ попали кадры жестокого разгона митинга оппозиции в 2011 году. От фотографов, издеваясь, выбивали признание.
Новые власти Грузии реабилитировали фотографов. В 2018 году те были признаны полностью невиновными.