Обвиненные в шпионаже на Россию грузинские фотографы признаны невиновными

Тбилисский апелляционный суд в четверг признал невиновными четырех грузинских фоторепортеров, которых в 2011 году режим экс-президента Михаила Саакашвили обвинил в шпионаже на Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Этот вердикт суда основан на новом следствии, которая вела главная прокуратура.

Таким образом, полностью оправданы Ираклий Геденидзе, работавший в то время личным фотографом Саакашвили, его супруга Натела, а также Георгий Абдаладзе и Зураб Курцикидзе, сотрудничавшие с разными грузинскими и зарубежными СМИ.

Их задержали вскоре после того, как в мировой прессе появились их фотографии о жестоком разгоне митинга оппозиции в центре Тбилиси в День независимости Грузии 26 мая 2011 года. По рассказам репортеров, над ними издевались, угрожали убить и так далее, добиваясь признаний в работе на специальные ведомства России.

Дело получило тогда большой резонанс. В итоге тогда Ираклий Геденидзе и Георгий Абдаладзе были осуждены на четыре года условного заключения, три года условно присудили Зурабу Курцикидзе и полтора – супруге Ираклия Геденидзе Нателе.

Процесс реабилитации начался после смены властей в Грузии в 2012 году. Ираклий Геденидзе, бывший личный фотограф экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказал, что признания в шпионаже на Россию у него выбивали у края свежевырытой могилы на одном из тбилисских кладбищ. По его словам, угрожали также жизнью детей и распространением интимных фото супруги в соцсетях. От Зураба Курцикидзе добивались признаний в том, что он в 2004 году во время командировки в Москву был завербован российскими спецслужбами и систематически пересылал им фото, содержавшие государственную тайну.

«Наш пример должен войти в историю того, как справедливость всегда торжествует», – сказал Геденидзе.