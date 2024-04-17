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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    5 комментариев
    17 апреля 2024, 09:03 • Новости дня

    В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин.

    Подробностей не приводится, передает ТАСС.

    Ранее в Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры.

    15 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в Славянске в 7:00 раздался сильный взрыв. Как сообщили подпольщики, снаряды попали в расположение ВСУ, где также находились французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице, треть города перекрыта военными, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия» в Одессе, где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ.

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    15 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом

    Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»

    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Волчанска Харьковской области заметили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в российской военной форме, они считают, что готовится провокация.

    В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».

    Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.

    Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.

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    16 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    СМИ сообщили о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Удар российских военных по полигону в Чугуеве около Харькова мог способствовать ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского.

    Ряд СМИ утверждают, что на месте удара мог находиться не Буданов, а главком ВСУ Сырский, при этом все сообщения идут с упором на то, что уничтожены важные чины, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Также отмечается, что могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.

    В Киеве уже не раз признавали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.

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    16 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку

    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в населенный пункт Красногоровка, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.

    Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.

    Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.

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    15 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли поражение ВСУ на Авдеевском направлении, в частности впервые уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также были отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Уманского, Первомайского, Новобахмутовки и Бердычей ДНР.

    Потери противника составили до 295 военнослужащих, а также уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, и четыре автомобиля.

    «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм американская гаубица М102, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», – говорится в сообщении военного ведомства.

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В боях ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля. Также в числе потерь значится 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

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    15 апреля 2024, 11:47 • Новости дня
    Около Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ с позывным «Виски»

    Около Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко с позывным «Виски»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски» из 53-й отдельной мехбригады ВСУ, сообщает украинский «24 канал».

    Как сообщил телеканал, Шинкаренко погибла 22 февраля 2024 года при отходе ВСУ из Авдеевки на участке Ласточкино – Северное, передает РИА «Новости».

    Ранее во время штурма в Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера.

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    14 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия применяет планирующие бомбы для нанесения сокрушительных ударов по украинским позициям.

    По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

    Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

    Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.

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    14 апреля 2024, 13:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T

    МО: ВС России уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ

    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих

    В Минобороны добавили, что на Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

    Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

    В военном ведомстве сообщили также, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США

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    14 апреля 2024, 23:27 • Новости дня
    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ

    Кулеба заявил о готовности Киева обсудить отказ от атак на российские НПЗ в случае передачи Украине ЗРК Patriot

    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что следует «мыслить своими интересами». По его словам, если партнеры Украины готовы предоставить ей «семь батарей Patriot» и при этом у них есть «просьба не делать этого и этого», то имеется «предмет для разговора». Без ЗРК Patriot или «пакета помощи» каждый «выживает как может», сказал он.

    Министр сказал, что Украина согласна получить комплексы Patriot на любых условиях: «Хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», –передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Кулеба не в первый раз требует от западных стран передачи Украине новых комплексов Patriot. Как указывают СМИ, если раньше его риторика по данному вопросу оставалась взвешенной и спокойной, то теперь он стал более грубым.

    Коментарии (7)
    15 апреля 2024, 08:38 • Новости дня
    Российский снайпер поразил украинского военного на дистанции 3 км

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер в ходе спецоперации на Украине ликвидировал украинского военнослужащего на дистанции три километра.

    По его словам, обычно снайперы работают на дальности от 800 метров до 3 км, он взял максимальную дистанцию три километра и поразил украинского военного, передает ТАСС.

    Двумя днями ранее российские снайперы сбили американский беспилотник Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

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    16 апреля 2024, 11:18 • Новости дня
    Российские войска уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра

    Сальдо: ВС России уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра

    Российские войска уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Группировка «Днепр» ударила по месту посадки десанта ВСУ в Херсонской области в ночь на вторник, уничтожены девять лодок и до 20 бойцов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что вследствие удара уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых 35-й и 37-й бригад морской пехоты.

    Накануне стало известно, что ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих на Донецком направлении.

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    15 апреля 2024, 00:48 • Новости дня
    Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового
    Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового
    @ Евгений Пономарев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Работино и у Вербового российские войска отразили по две атаки вооруженных сил Украины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Рогов рассказал, что в Работино российские силы «улучшили позиции по переднему краю», был разрушен опорный пункт ВСУ. У Вербового российские военные «не только улучшили позиции, но и взяли один опорник». Также он сообщил об успехах в районе Малой Токмачки.

    Кроме того, российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области Украины, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России сообщало, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

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    16 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

    Автомобиль с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии затонул в Воронежской области, есть погибшие

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль, в котором возвращались из зоны специальной военной операции (СВО) бойцы из Чувашии, затонул на территории Воронежской области, обнаружены тела двух погибших, сообщили в Госкомитете Чувашии по ГО и ЧС.

    В сообщении отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев поручил оказать помощь семьям погибших и связаться с правительством Воронежской области, в настоящий момент найдены двое погибших, ведутся поиски третьего утонувшего бойца, передает ТАСС.

    Ранее участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле».

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    14 апреля 2024, 23:56 • Новости дня
    Китай не ответил на приглашение обсудить «формулу мира» Зеленского в Швейцарии

    Tекст: Антон Антонов

    Китай приглашен на саммит в Швейцарии для обсуждения «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, Пекин пока не ответил на приглашение, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба пояснил, что идет завершающий этап «определения финального круга участников». По его словам, переговоры ведутся «не только с Китаем, а и с другими странами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с руководителем МИД Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин не поддерживают переговоры, которые не учитывают законные озабоченности России.

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    15 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    В результате удара по расположению ВСУ в Славянске ранены французские наемники

    Подполье: В результате удара по расположению ВСУ в Славянске ранены французские наемники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наемники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен рядом с расположением ВСУ, поэтому было так много раненых, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что франзузов грузили в скорые из Павлограда, местные машины стояли в стороне.

    Так же он добавил, что данные по пострадавшим уточняются.

    Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ударили по расположению французских наемников в Славянске.

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