Палата представителей США одобрила бессрочный режим санкций против Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Документ поддержали 407 законодателей, против выступили 16 конгрессменов, передает ТАСС.

Отмечается, что законопроект направлен на продление действия Закона о санкциях в отношении Ирана (ISA) от 1996 года, срок действия которого истекает в 2026 году.

ISA, в частности, позволяет президенту США вводить санкции против различных секторов иранской экономики, включая энергетику, с целью предотвращения разработки ядерного оружия.

Кроме продления ISA, Палата представителей также одобрила ряд других инициатив, направленных на усиление давления на Иран.

Один из законопроектов предусматривает введение дополнительных ограничений на экспорт и реэкспорт в Иран товаров и технологий производства США, которые могут быть использованы для разработки ракет и беспилотников.

Другая инициатива требует от президента ввести нормы, предотвращающие использование гуманитарных исключений в санкционном режиме против Ирана для «поддержки международного терроризма или распространения оружия массового уничтожения».

Также в понедельник Палата представителей одобрила законопроект, который позволяет вводить санкции против китайских финансовых институтов за покупку энергоносителей из Ирана.

Одобренные Палатой представителей законопроекты поступят на рассмотрение Сената.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю.

В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ.

Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.

Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.





