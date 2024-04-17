  • Новость часаПавел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Санду нашла антироссийский козырь в борьбе за власть в Молдавии
    Еврокомиссия возмущена высокими ценами на газ
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР
    В Грузии призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    Россию пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии
    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    18 комментариев
    17 апреля 2024, 06:33 • Новости дня

    Палата представителей США одобрила бессрочный режим санкций против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.

    Документ поддержали 407 законодателей, против выступили 16 конгрессменов, передает ТАСС.

    Отмечается, что законопроект направлен на продление действия Закона о санкциях в отношении Ирана (ISA) от 1996 года, срок действия которого истекает в 2026 году.

    ISA, в частности, позволяет президенту США вводить санкции против различных секторов иранской экономики, включая энергетику, с целью предотвращения разработки ядерного оружия.

    Кроме продления ISA, Палата представителей также одобрила ряд других инициатив, направленных на усиление давления на Иран.

    Один из законопроектов предусматривает введение дополнительных ограничений на экспорт и реэкспорт в Иран товаров и технологий производства США, которые могут быть использованы для разработки ракет и беспилотников.

    Другая инициатива требует от президента ввести нормы, предотвращающие использование гуманитарных исключений в санкционном режиме против Ирана для «поддержки международного терроризма или распространения оружия массового уничтожения».

    Также в понедельник Палата представителей одобрила законопроект, который позволяет вводить санкции против китайских финансовых институтов за покупку энергоносителей из Ирана.

    Одобренные Палатой представителей законопроекты поступят на рассмотрение Сената.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю.

    В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ.

    Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.


    16 апреля 2024, 08:57 • Новости дня
    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ

    Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Россия вернется к обязательствам

    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    США готовы отменить контрмеры, принятые ранее по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «если и когда» Россия вернется к своим обязательствам в рамках этого соглашения, говорится в докладе Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

    Вместе с тем в США подчеркнули, что не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и «продолжают их полностью соблюдать», передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее подчеркивали, что российская сторона готова к участию в переговорах по всем темам, касающимся безопасности, в том числе по вопросам ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон утратили какое-либо доверие в рамках ДСНВ.

    Коментарии (10)
    16 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины в 2022 году

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитики журнала Foreign Affairs Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко, изучив тексты проектов соглашений между Москвой и Киевом, интервью представителей сторон и сопутствующую документацию, пришли к выводу, что страны Запада сознательно саботировали мирные переговоры в 2022 году.

    По мнению экспертов, даже если бы Россия и Украина смогли преодолеть разногласия, достигнутые в Стамбуле соглашения требовали бы поддержки со стороны США и их союзников. Однако Запад не был готов идти на политический риск, вступать в переговоры и гарантировать безопасность Украины, передает ТАСС.

    Как отмечают аналитики, вместо этого страны Запада решили увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против Москвы.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала украинского президента Владимира Зеленского изменить конституцию для разрешения конфликта.

    Коментарии (2)
    16 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    WSJ: В военном кабинете Израиля возник конфликт по теме ответного удара по Ирану

    Tекст: Александра Юдина

    В военном кабинете Израиля назрел конфликт по теме ответного удара по Ирану, это может повлиять на сложившийся мировой порядок, пишет The Wall Street Journal.

    По данным американской газеты, осложнение отношений происходит между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Йоавом Галантом и экс-главой оборонного ведомства Бени Ганцем в связи с «сильнейшим вызовом для израильского государства, с которым тот когда-либо сталкивался», передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что основной конфликт между лидерами разворачивается вокруг желания Нетаньяху самостоятельно принимать решения в отношении конфликта в Газе, в то время как Галант и Ганц стремятся отстранить его от принятия решений.

    Тем временем Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

    Коментарии (6)
    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику, заявил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

    По его словам, если Израиль снова нападет, то получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим, ответ будет немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 19:27 • Новости дня
    В США оценили риски возможного решения по замороженным активам России

    В США заявили об оценке рисков возможного решения Запада по замороженным активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США изучает различные варианты использования замороженных российских активов, а также возможные ответные меры Москвы на такие действия, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.

    Она подчеркнула, что «Украине нужен постоянный поток помощи», поэтому США ищут способ «извлечь экономическую выгоду и поток ресурсов из российских суверенных активов – около 285 млрд долларов, которые были заморожены», передает ТАСС.

    Министр финансов США добавила, что со стороны России уже принят ряд мер против фирм в США, странах Европы и других государствах.

    Накануне власти Британии отказалась конфисковать замороженные российские активы «ввиду отсутствия юридических оснований и из опасений негативного влияния на будущие мирные переговоры».

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 17:28 • Новости дня
    МИД: Иран не будет препятствовать возвращению российского моряка

    В МИД сообщили об ответе Ирана по поводу возвращения российского моряка Колчанова

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иранская сторона не имеет претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, сообщили в МИД России.

    Иран не будет препятствовать его возвращению в Россию, передает ТАСС слова представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    По данным властей Ирана, на MSC Aries находится российский гражданин Тимофей Колчанов. В ближайшее время к моряку обеспечат консульский доступ.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях

    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях для распространения конфликта в Газе на весь регион

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль использует провокации, чтобы распространить конфликт в Газе на весь Ближний Восток, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Он отметил, что атака Ирана на Израиль стала следствием двойных стандартов Запада. Также она продемонстрировала, что вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека, передает ТАСС.

    Эрдоган обвинил Тель-Авив в провокациях. По словам турецкого лидера, атака Израиля на посольство Ирана в Сирии, осуществленная в нарушение международного права, стала последней каплей.

    Между тем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую всему региону.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 11:14 • Новости дня
    Иран пригрозил «страшным ответом» на действия против интересов страны

    Президент Ирана Раиси пригрозил «страшным ответом» на любые действия против интересов страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Ирана Эбрахим Раиси предупредил, что «даже малейшее действие» против интересов республики встретит «страшный, масштабный и болезненный ответ».

    Операцию, целью которой было «наказание агрессора», Раиси назвал успешной, передает ТАСС.

    Ранее власти Ирана заявляли, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику.

    Коментарии (2)
    16 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    В Белом доме заявили о нежелании Байдена войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    На брифинге Кирби подчеркнул, что Байден уже заявлял, что не хочет войны с Ираном, передает ТАСС.

    По его словам, успешное отражение Израилем ударов «демонстрирует, насколько он силен, а также то, что (атака) Ирана полностью провалилась».

    Напомним, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин и Раиси отметили развитие сотрудничества России и Ирана

    Путин и Раиси обсудили по телефону развитие сотрудничества России и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили расширение совместных инфраструктурных проектов и взаимодействие в других областях Москвы и Тегерана, сообщили в Кремле.

    Путин и Раиси обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-иранских отношений, развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Также Путин поздравил Раиси и всех мусульман Ирана с окончанием священного месяца Рамадан и отмечавшимся праздником Ураза-байрам.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Маск сообщил, что за три года в США проникли 7,2 млн нелегалов

    Илон Маск назвал «безумием» миграционную политику США, в результате которой в страну проникли 7,2 млн нелегалов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск резко высказался о миграционной политике властей США, назвав «безумием» допуск миллионов нелегальных мигрантов на территорию страны.

    Поводом для комментария Маска стал пост журналистки Эшли Сент-Клер, в котором она сообщила о протесте более тысячи нелегальных мигрантов у здания городской ратуши Нью-Йорка с требования постоянного жилья и разрешения на работу.

    «Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей – это безумие», – приводит слова Маска ТАСС.

    Бизнесмен подчеркнул, что число нелегальных мигрантов, проникнувших в США за последние три года – 7,2 млн – превышает население 36 американских штатов.

    Это не первое критическое высказывание Маска в адрес миграционной политики США. В марте он обвинил администрацию президента Джо Байдена в бездействии по предотвращению преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами. Маск также заявлял, что Соединенные Штаты ждут серьезные проблемы, если Вашингтон не изменит свой подход к миграции.

    Ранее сообщалось, что Маск назвал «вторжением» на территорию США инцидент, в ходе которого по меньшей мере 100 мигрантов попытались проникнуть на территорию США, прорвав проволочные заграждения и сбив с ног сотрудников Национальной гвардии Техаса в стремлении добежать до стены на границе с Мексикой.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин и Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

    Они обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер, говорится на сайте Кремля.

    Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В свою очередь Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер.

    С обеих сторон констатировано, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 10:26 • Новости дня
    Иран пообещал предоставить доступ к находящемуся на судне MSC Aries россиянину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран в ближайшее время предоставит доступ к российскому гражданину Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, сообщили в диппредставительстве России в республике.

    Как говорится в сообщении, судно Aries, на котором находится россиянин Тимофей Колчанов, переместили в порт Бендер-Аббас, передает ТАСС.

    В посольстве добавили, что лично посетят Колчанова, как только иранская сторона обеспечит доступ к россиянину.

    Ранее посольство России в Тегеране выясняло детали нахождения гражданина России на борту коммерческого судна MSC Aries, которое было задержано Ираном в Ормузском проливе.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2024, 00:51 • Новости дня
    Замглавы Минфина США обсудил с украинским коллегой перспективы поддержки Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился с министром финансов Украины Сергеем Марченко на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне и обсудил с ним перспективы дальнейшей поддержки Киева со стороны США, сообщает пресс-служба американского Минфина.

    Адейемо проинформировал Марченко об усилиях администрации США по обеспечению принятия Конгрессом двухпартийного законопроекта, предусматривающего оказание военной и экономической помощи Украине, передает ТАСС.

    Также обсуждались другие методы поддержки, включая возможность использования замороженных российских активов.

    Напомним, что ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил о намерении вынести на голосование отдельные законопроекты, нацеленные на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также на изъятие российских активов с целью их передачи Киеву. Джонсон также выступает за предоставление Украине помощи в виде кредита и стимулирование развития энергетического сектора США для снижения зависимости Европы от российского газа.

    Дальнейшая судьба запроса администрации Байдена на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для помощи Украине и альтернативных законопроектов пока неясна.

    Коментарии (0)
    Главное
    В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы
    Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
    На Ивлееву составили протокол по статье о дискредитации ВС России
    Премьер Бельгии назвал неконституционным запрет форума правых сил
    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины
    Эксперт: Бузина был патриотом Киева и костью в горле властей Украины
    В Совфеде указали на абсурдность заключения МАГАТЭ об обстрелах Запорожской АЭС

    В войне Запада против российских металлов выиграл Восток

    США и Великобритания вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Наши металлы больше не смогут торговаться на Лондонской бирже металлов. Почему Китай, Индия и Канада станут главными бенефициарами этой истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русский закон» привел Грузию к крушению псевдозападных ценностей

    Законопроект об иноагентах вновь спровоцировал волнения в грузинском обществе. В то время как правительство страны говорит о защите суверенитета с помощью инициативы, оппозиция пытается добиться отмены принятия проекта, рассуждая о важности сближения с западными странами. Данный закон уже больше года становится поводом к массовым беспорядкам. Удастся ли грузинскому парламенту одобрить инициативу на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............