США анонсировали новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль

Tекст: Денис Тельманов

В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.

«Давление продолжится», – заявил Салливан.

Он добавил, что за последние три года под санкции США в отношении Ирана попали свыше 600 физических и юридических лиц.



Напомним, что 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.

Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.

Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН

Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.