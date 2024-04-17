Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?6 комментариев
США анонсировали новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль
США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.
«Давление продолжится», – заявил Салливан.
Он добавил, что за последние три года под санкции США в отношении Ирана попали свыше 600 физических и юридических лиц.
Напомним, что 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.
Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.
Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН
Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.