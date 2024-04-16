Пленный спецназовец ВСУ признался в неумении пользоваться оружием

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он рассказал, что его держали в военкомате два дня и отправили в 21-й батальон спецназа, где подготовки тоже не было, их даже не научили пользоваться оружием, передает ТАСС.

Мельничук рассказал, что его отправили отнести воду на позиции, проводник отказался с ним идти на передовую и «спецназовец» заблудился и вышел на позиции ВС России, где он и сдался.

Мельничук также сообщил, что был ограниченно годным по причине диагноза «гипоплазия левой почки», но в военкомате сказали, что для пехоты он подходит. Пленный ВСУ подчеркнул, что не хочет воевать и считает войну бессмысленной.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении.